Trả lời phỏng vấn báo Guardian hôm nay (9/2), Đại sứ Whitaker đã lên tiếng bác bỏ các thông tin cho rằng Mỹ muốn giải tán hoặc làm suy yếu NATO.

Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker. Ảnh: Matthew Whitaker

“Đó là điều đầu tiên tôi muốn phủ nhận. Chúng tôi cố làm cho NATO mạnh mẽ hơn chứ không phải rút khỏi hay phản đối NATO và khiến khối này hoạt động như một liên minh gồm 32 quốc gia đồng minh mạnh mẽ và có năng lực… Xét về vấn đề an ninh, các đối tác châu Âu thật sự cần gia tăng chi tiêu quốc phòng và chứng tỏ họ có thể thực hiện những lời hứa của mình, bao gồm cả các mục tiêu chi tiêu mới trong khối”, Ông Whitaker nói.

Đại sứ Mỹ tại NATO sau đó nhắc đến đảo tự trị Greenland của Đan Mạch, đồng thời nhấn mạnh mối quan tâm của Washington là nhằm đảm bảo Greenland “dù là một phần của Đan Mạch hay một nước độc lập trong tương lai, sẽ có khả năng tự vệ trước một số quốc gia khác”.

Theo báo Guardian, ông Whitaker có phát biểu trên sau khi Bản báo cáo An ninh Munich 2026 công bố mới đây có phần phân tích tình hình an ninh châu Âu nhận định Mỹ đang rút khỏi vai trò truyền thống là bên đảm bảo an ninh cho "lục địa già".

“Việc Mỹ rút khỏi vai trò là bên đảm bảo an ninh cho châu Âu được phản ánh thông qua sự ủng hộ thiếu kiên định dành cho Ukraine và những lời lẽ đe dọa đối với Greenland, đang làm gia tăng sự bất an tại châu Âu”, một đoạn trong báo cáo viết.