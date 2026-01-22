Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: EPA/Shutterstock

Hãng tin CNN dẫn lời người đứng đầu nước Mỹ cho hay, ông sẽ không áp thuế mới với các quốc gia châu Âu phản đối tham vọng sáp nhập hòn đảo Bắc Cực này của ông.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: "Dựa trên cuộc gặp rất hiệu quả của tôi và ông Mark Rutte, chúng tôi đã hình thành khuôn khổ của một thỏa thuận trong tương lai liên quan tới Greenland và trên thực tế là toàn bộ khu vực Bắc Cực. Giải pháp này, nếu được thực hiện, sẽ là một điều tuyệt vời cho nước Mỹ và toàn bộ các quốc gia NATO. Dựa trên sự hiểu biết này, tôi sẽ không áp đặt các mức thuế quan dự kiến có hiệu lực vào ngày 1/2".

Sau đó, phát biểu trước các phóng viên, ông Trump nói: "Mỹ đã có được mọi thứ chúng ta muốn, gồm cả an ninh quốc gia và an ninh quốc tế theo thỏa thuận được đề xuất". Tổng thống Mỹ tiết lộ thêm, thỏa thuận sẽ kéo dài trong khoảng thời gian vô hạn.

Theo ông Trump, các cuộc thảo luận bổ sung về hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng vẫn đang diễn ra và Greenland sẽ rất cần thiết cho hệ thống này. Ông chủ Nhà Trắng cho biết, các quan chức cấp cao của Mỹ gồm Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff, sẽ chịu trách nhiệm về các cuộc đàm phán.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen hoan nghênh quyết định giảm leo thang của ông Trump, bao gồm cả việc tạm dừng cuộc chiến thương mại, nói rằng Đan Mạch sẵn sàng đối thoại về việc giải quyết các mối lo ngại an ninh của Mỹ. Ông nói thêm: "Ngày hôm nay kết thúc tốt đẹp hơn so với lúc bắt đầu".

Greenland, một lãnh thổ tự trị của Đan Mạch và là nơi sinh sống của khoảng 56.000 người, ngày càng trở nên quan trọng về mặt chiến lược khi băng ở Bắc Cực tan chảy, mở ra các tuyến đường vận chuyển mới và lối tiếp cận các nguồn tài nguyên khoáng sản.

Ông Trump đã mô tả sự quan tâm của Mỹ đối với Greenland như một biện pháp bảo vệ thay vì một sự ép buộc.