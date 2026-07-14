Theo hãng tin TASS, Tổng thống Putin ngày 13/7 đã gửi cảnh báo cứng rắn tới Ukraine trong bài phát biểu tại diễn đàn "Tất cả vì chiến thắng!" do Mặt trận Nhân dân toàn Nga tổ chức.

"Mọi cuộc tấn công nhắm vào lãnh thổ Nga sẽ nhận lại phản ứng tương xứng. Chúng tôi sẽ đáp trả mạnh hơn gấp nhiều lần. Tôi hy vọng đối phương đã cảm nhận được và họ sẽ cảm nhận được điều đó còn mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai", ông Putin cho biết.

Trong bài phát biểu, Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng sức mạnh của nước này nằm ở khả năng vượt qua mọi khó khăn và thách thức, bất chấp việc những thế lực "bài Nga" ở phương Tây liên tục gia tăng sức ép.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

"Các chiến sĩ của chúng ta đang tiến lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta sẽ giành chiến thắng", ông Putin nói.

Ukraine kêu gọi phương Tây hỗ trợ hệ thống phòng không

Theo báo Kyiv Post, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13/7 đã kêu gọi Liên minh Tự nguyện cung cấp một gói hỗ trợ phòng không "khẩn cấp" để giúp Ukraine đối phó với các đợt không kích của Nga trong mùa đông.

"Lý tưởng nhất là gói hỗ trợ này nên bao gồm 100 tên lửa Patriot mỗi tháng, tức 300 tên lửa cho cả mùa đông. Nếu chúng tôi có đủ khả năng tự vệ trong mùa đông, cuộc xung đột có thể kết thúc sớm hơn", ông Zelensky cho hay.

Tổng thống Zelensky cho rằng việc tăng cường năng lực phòng không của Kiev là "biện pháp then chốt" nhằm củng cố vị thế tổng thể của Ukraine trong bối cảnh Nga liên tục gia tăng cường độ không kích.

Theo giới quan sát, kho dự trữ đạn dược của Kiev dành cho các hệ thống phòng không Patriot đang cạn kiệt, khiến các khu dân cư và cơ sở hạ tầng trọng yếu trở nên dễ bị tổn thương trước làn sóng không kích dữ dội của Nga. Đáng chú ý, Patriot hiện là vũ khí duy nhất có khả năng đánh chặn các loại tên lửa đạn đạo của Nga.