Eo biển Hormuz. Ảnh: Tasnim

Theo hãng tin CNN, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social lúc rạng sáng nay (8/4), Tổng thống Trump viết: "Sẽ có nhiều hành động tích cực. Sẽ kiếm được nhiều tiền... Iran có thể bắt đầu quá trình tái thiết. Chúng tôi sẽ cung cấp đủ loại vật tư và loanh quanh ở đó để đảm bảo mọi việc diễn ra tốt đẹp. Tôi tin tưởng rằng điều đó sẽ xảy ra".

Ông Trump không nêu cụ thể cách Mỹ sẽ giúp giải quyết ùn tắc ở eo biển Hormuz như thế nào. Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Aragchi cho biết việc đi lại qua eo biển Hormuz trong thời gian 2 tuần ngừng bắn sẽ do các lực lượng vũ trang của Tehran điều phối, với sự cân nhắc thích đáng về các hạn chế kỹ thuật.

Hoạt động vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz đã gần như tê liệt kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran nổ ra. Tổng thống Trump từng đề cập đến khả năng Mỹ và Iran cùng kiểm soát eo biển quan trọng này, nơi 1/5 lượng dầu toàn cầu đi qua.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran cho hay Iran và Oman dự định thu phí quá cảnh đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz trong thời gian ngừng bắn. Số tiền thu được sẽ dành cho công tác tái thiết.

Iran được cho đã thu phí lên tới 2 triệu USD với mỗi tàu đi qua eo biển Hormuz, nhưng hiện chưa rõ liệu có nhà khai thác tàu nào trả khoản phí này chưa.

Các nhà phân tích nhận định sau khi eo biển Hormuz mở cửa trở lại, tình trạng bất ổn sẽ vẫn kéo dài nhiều tháng. Cho tới hiện tại vẫn còn khoảng 2.000 tàu đang mắc kẹt tại điểm nghẽn này.