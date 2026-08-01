Tờ Kyiv Post ngày 1/8 đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mới đây tuyên bố rằng Washington sẽ tập trung thúc đẩy các sáng kiến nhằm góp phần chấm dứt xung đột, đồng thời thừa nhận vẫn còn nhiều trở ngại lớn trong quá trình đàm phán giữa Nga và Ukraine.

"Trong vài tuần tới, các bạn sẽ thấy những nỗ lực của Mỹ nhằm khởi động lại tiến trình đàm phán giữa Nga và Ukraine và liệu chúng tôi có thể đưa cuộc xung đột này đến hồi kết hay không", ông Rubio nói với Fox News.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh, lập trường hiện tại của Moscow và Kiev vẫn đang rất khác biệt và chuyến thăm Ukraine sắp tới của đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner được kỳ vọng sẽ thay đổi tình hình.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: X/@SecRubio

"Chừng nào chúng tôi chưa thể thu hẹp khoảng cách giữa 'lằn ranh đỏ' của hai bên, thì các cuộc đàm phán sẽ không đạt được kết quả mong muốn", ông Rubio nói.

Sau cuộc gặp kín với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng hồi đầu tuần, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ rằng các đặc phái viên Mỹ sẽ tới Kiev vào cuối tháng 8.

Cùng ngày 1/8, Tổng thống Zelensky cảnh báo rằng Kiev đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn dành cho các hệ thống phòng không Patriot. "Trong cuộc không kích của Nga vào đêm qua, lực lượng phòng không Ukraine chỉ bắn hạ được 1 tên lửa đạn đạo của đối thủ do thiếu vũ khí đánh chặn. Chúng tôi cần thêm tên lửa Patriot ngay lúc này", ông Zelensky kêu gọi.

Trước đó, Tổng thống Trump đã từ chối chuyển giao công nghệ sản xuất tên lửa Patriot cho Kiev.

Nga kiểm soát thêm 2 khu định cư ở tiền tuyến

Theo Zvezda, Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/8 đã thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát khu định cư Olhivka ở Kharkiv và khu định cư Lyubitske ở Zaporizhzhia.

Trong ngày qua, quân đội Nga cũng khiến Ukraine tổn thất khoảng 1.230 binh lính, 1 xe tăng, 6 hệ thống pháo binh, 6 hệ thống tác chiến điện tử và hàng chục phương tiện cơ giới. Bên cạnh đó, các đơn vị phòng không của Moscow cũng đánh chặn thành công 15 bom dẫn đường và 743 UAV của đối thủ.