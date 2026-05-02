Theo đài CBS, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1/5 đã ký sắc lệnh hành pháp mới, cho phép Washington áp đặt lệnh trừng phạt lên chính phủ Cuba và các thực thể nước ngoài có quan hệ làm ăn với đảo quốc này.

"Các biện pháp trừng phạt sẽ nhắm vào quan chức chính phủ Cuba... cũng như những cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng và dịch vụ tài chính. Sắc lệnh cũng cho phép triển khai các biện pháp trừng phạt thứ cấp nhằm vào những tổ chức hoặc cá nhân thực hiện hoặc tạo điều kiện cho các giao dịch với các đối tượng bị liệt kê", nguồn tin của CBS cho biết.

Mỹ mở rộng các biện pháp trừng phạt Cuba. Ảnh: NYT

Trước đó, chính quyền Tổng thống Trump đã liên tục gia tăng sức ép với Cuba, gồm cả phong tỏa nguồn cung dầu mỏ cho quốc gia Nam Mỹ này, gây ra tình trạng thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng. Nhà Trắng cũng không loại trừ khả năng can thiệp quân sự trong khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio kêu gọi Cuba tiến hành cải cách kinh tế và chính trị sâu rộng.

Về phía Cuba, Chủ tịch Miguel Díaz-Cane cáo buộc sắc lệnh mới của Mỹ mang tính "ép buộc", đe dọa trực tiếp tới sự ổn định của quốc gia này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez khẳng định các biện pháp trừng phạt của Mỹ đã vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc.

"Chính phủ Mỹ không có quyền áp đặt các biện pháp như vậy đối với Cuba hay các bên thứ ba. Đó là lệnh trừng phạt phi pháp, mang tính cưỡng ép đơn phương. Chúng tôi sẽ không sợ hãi trước những thứ như vậy", ông Rodriguez nhấn mạnh.

Cùng ngày 1/5, Tổng thống Mỹ Trump đã đưa ra bình luận riêng rẽ về khả năng triển khai tàu sân bay tới gần vùng biển Cuba. "Sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Iran, các tàu sân bay Mỹ có thể được điều động tới gần Cuba. La Havana có nhiều vấn đề và việc gia tăng áp lực có thể khiến họ phải nhượng bộ", ông Trump nói.

Giới chức Cuba hiện chưa lên tiếng phản hồi phát biểu trên của ông Trump.