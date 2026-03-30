Tờ New York Times (NYT) ngày 29/3 đưa tin, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã cho phép một tàu chở dầu của Nga tiếp cận Cuba, nhưng lý do cụ thể không được tiết lộ.

Theo dữ liệu của chuyên trang MarineTraffic, tàu chở dầu Anatoly Kolodkin mang cờ Nga đang ở gần vùng biển phía đông Cuba và có thể cập cảng Matanzas vào ngày 31/3. Con tàu này xuất phát từ cảng Primorsk và chở theo khoảng 650.000 thùng dầu thô, được cho sẽ giúp La Havana giảm bớt sức ép về năng lượng.

Các tàu chở dầu tại cảng Matanzas của Cuba trước khi Mỹ phong tỏa. Ảnh: EPA

Theo Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel, nước này đã không thể nhập khẩu dầu mỏ trong vòng 3 tháng qua vì các biện pháp phong tỏa của Mỹ, khiến La Havana buộc phải siết chặt phân phối xăng và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng, vốn đã gây ra nhiều đợt mất điện trên toàn quốc.

Giới quan sát nhận định, dầu mỏ của Nga có thể giúp Cuba duy trì nguồn cung năng lượng trong khoảng vài tuần. Lượng dầu thô này sẽ được tinh chế thành dầu diesel, xăng, nhiên liệu máy bay và dầu mazut dùng cho các nhà máy điện.

Sau chiến dịch bắt giữ và dẫn độ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro do Mỹ tiến hành hồi tháng 1, các chuyến hàng chở dầu từ Venezuela, nhà cung cấp nhiên liệu chính cho Cuba, đã bị gián đoạn. Chính quyền Trump đã gây sức ép với Cuba hơn nữa bằng cách đe dọa trừng phạt các nhà cung cấp nhiên liệu khác, khiến quốc gia Nam Mỹ thường xuyên bị mất điện.