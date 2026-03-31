Theo TASS, Bộ Giao thông Vận tải Nga tối 30/3 đã xác nhận việc tàu Anatoly Kolodkin cập cảng Matanzas ở Cuba và đang chờ dỡ hàng. Đây là con tàu chở theo 100.000 tấn dầu thô, được Moscow cung cấp cho La Havana trong khuổn khổ viện trợ nhân đạo.

"Chúng tôi đã nêu ra vấn đề này trong các cuộc trao đổi với Mỹ. Nga luôn coi việc hỗ trợ Cuba như là trách nhiệm đối với bạn bè. Chúng tôi không thể làm ngơ trước khó khăn của người dân Cuba và sẽ tìm cách cung cấp thêm nhiên liệu cho họ", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Một tàu chở dầu của Nga. Ảnh: TASS

Động thái của Nga diễn ra trong bối cảnh Cuba đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng vì kế hoạch gây sức ép của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo giới quan sát, số dầu của Nga có thể giúp Cuba duy trì nguồn cung năng lượng trong khoảng 9-10 ngày. Lượng dầu thô này sẽ được tinh chế thành dầu diesel, xăng, nhiên liệu máy bay và dầu mazut dùng cho các nhà máy điện.

Về phía Mỹ, Tổng thống Trump ngày 30/3 đã nói với tờ New York Times rằng ông "không có vấn đề" với việc tàu chở dầu Nga tới Cuba. Đây là một phát biểu đáng chú ý, bởi tàu Anatoly Kolodkin vốn nằm trong danh sách cấm vận của Mỹ, EU và Anh vì cuộc xung đột Ukraine.

"Ở thời điểm này, tôi không có vấn đề gì với việc các nước muốn gửi dầu cho Cuba, dù đó là dầu của Nga hay bất kỳ ai", ông Trump nói.

Tuyên bố của Tổng thống Trump được coi là tín hiệu tích cực, ám chỉ Mỹ có thể nới lỏng phong tỏa để có thêm nhiều tàu dầu cập cảng Cuba trong tương lai gần. Anatoly Kolodkin là tàu dầu đầu tiên tới được Cuba trong 3 tháng qua.