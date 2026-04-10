Trong ngày 9/4, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã trả lời phỏng vấn đài NBC, đánh dấu cuộc phỏng vấn trực tiếp đầu tiên của ông với một kênh truyền hình Mỹ.

"Những người giữ vị trí lãnh đạo ở Cuba không phải do Mỹ lựa chọn cũng không phải do Mỹ ủy quyền. Cuba là một đất nước có chủ quyền và tự do, chúng tôi có quyền tự quyết và chúng tôi không bị lệ thuộc vào các kế hoạch của Mỹ", ông Díaz-Canel cho biết.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel. Ảnh: TASS

"Bất kỳ ai trong chúng tôi muốn đảm nhận vai trò lãnh đạo, đều phải được hàng nghìn người dân Cuba bầu ở cấp cơ sở. Khái niệm bỏ cuộc và từ chức không nằm trong từ điển của chúng tôi", ông Díaz-Canel nhấn mạnh.

Trong cuộc phỏng vấn, nhà lãnh đạo Cuba cũng khẳng định La Havana "sẵn sàng tham gia đối thoại và thảo luận mọi chủ đề với Mỹ mà không có bất kỳ điều kiện nào".

Cùng ngày 9/4, ông Díaz-Canel đã gửi lời cảm ơn tới Nga vì viện trợ dầu mỏ cho Cuba, qua đó giúp nước này giảm bớt khó khăn vì tình trạng thiếu hụt nhiên liệu.

"Chúng tôi xin gửi lời chào tới người bạn thân thiết của mình là Tổng thống Vladimir Putin. Thay mặt chính phủ và nhân dân Cuba, tôi xin bày tỏ sự cảm ơn đối với lượng nhiên liệu mà Nga đã gửi cho chúng tôi. Đây là hành động rất có ý nghĩa, cho thấy Cuba không đơn độc", ông Díaz-Canel bày tỏ.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cũng tuyên bố Moscow sẽ không bao giờ bỏ rơi hay phản bội Cuba và đang lên kế hoạch hỗ trợ nước này giải quyết các vấn đề năng lượng liên quan đến lệnh cấm vận của Mỹ.