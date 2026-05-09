Theo tờ Guardian, Bộ Năng lượng Mỹ ngày 8/5 đã thông báo về việc đưa 13,5kg uranium làm giàu từ một lò phản ứng hạt nhân cũ của Venezuela về một cơ sở của Mỹ ở bang Nam Carolina.

"Chiến dịch được thực hiện dưới sự chỉ đạo quyết đoán của Tổng thống Donald Trump, phối hợp cùng Anh và Venezuela. Đây là một chiến thắng cho nước Mỹ, cho Venezuela và cho toàn thế giới", Bộ Năng lượng Mỹ tuyên bố.

Cũng theo Bộ Năng lượng Mỹ, số uranium của Venezuela được làm giàu vượt ngưỡng 20%, nhưng đã trở thành vật liệu dư thừa sau khi Caracas chấm dứt chương trình nghiên cứu hạt nhân vào năm 1991.

Đại sứ quán Mỹ tại Venezuela. Ảnh: EPA

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) sau đó xác nhận chiến dịch vận chuyển được thực hiện bằng cả đường bộ lẫn đường biển từ Nam Mỹ tới Bắc Mỹ, gọi đây là một hoạt động "phức tạp và nhạy cảm".

Giới quan sát nhận định việc thu hồi vật liệu hạt nhân từ Venezuela là một bước tiến với chính quyền Tổng thống Trump, trong bối cảnh Mỹ chưa thể buộc Iran giao nộp hơn 400kg uranium làm giàu.

Quan hệ giữa Washington và Caracas đã được cải thiện sau khi nhà lãnh đạo Nicolas Maduro bị bắt giữ vào tháng 1. Tổng thống Trump đã công nhận bà Delcy Rodríguez là Tổng thống lâm thời của Venezuela, đồng thời bắt đầu mở cửa cho các công ty năng lượng và khai khoáng Mỹ.

Trong thời gian vừa qua, nhiều quan chức cấp cao của Mỹ đã tới thăm Venezuela, bao gồm Giám đốc CIA John Ratcliffe. Bên cạnh đó, Đại sứ quán Mỹ tại Caracas cũng đã được mở cửa trở lại.