Con số này hé lộ cái nhìn mới về chi phí đáng kể của quân đội Mỹ để bảo vệ Israel cũng như các loại vũ khí Washington đã sử dụng trong đợt ném bom xuống các cơ sở hạt nhân của Iran vào đầu tháng 6.

Theo tờ Business Insider, văn bản mới của Lầu Năm Góc yêu cầu số tiền 498,265 triệu USD để thay thế các tên lửa đánh chặn THAAD đã “dùng để hỗ trợ Israel”.

THAAD là một trong những hệ thống đánh chặn tên lửa tối tân nhất của quân đội Mỹ. Ảnh: MDA

THAAD là hệ thống phòng không do nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất. Hệ thống được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo từ tầm ngắn tới tầm trung trong giai đoạn cuối hành trình bay.

THAAD nằm trong số các hệ thống phòng không mặt đất tối tân nhất đang được quân đội Mỹ sử dụng. Với phạm vi hoạt động rộng, THAAD có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách 150 - 200km ở trong và ngoài khí quyển. THAAD đánh chặn tên lửa bằng cách tấn công trực tiếp, thay vì phát nổ gần mục tiêu.

Quân đội Mỹ bắt đầu triển khai THAAD vào đầu thập niên 90. THAAD được Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) đưa vào sử dụng năm 2008 và lần đầu tiên bắn hạ tên lửa đạn đạo do nhóm vũ trang Houthi ở Yemen phóng vào năm 2022.

Một tổ hợp THAAD tiêu chuẩn cần khoảng 100 binh sĩ vận hành. Quân đội Mỹ đang sử dụng 7 tổ hợp. Ngoài ra, một số tổ hợp được triển khai ngoài lãnh thổ Mỹ và 2 trong số này đã bảo vệ Israel khỏi các cuộc tấn công của Iran và nhóm Houthi.

Trong đó, THAAD đã hoạt động cường độ cao trong suốt 12 ngày giao tranh giữa Israel và Iran vào đầu tháng 6, khi các lực lượng Tehran phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo vào Israel. Theo báo cáo, Mỹ đã phóng từ 100 – 150 tên lửa đánh chặn THAAD để bảo vệ Israel khỏi đòn tấn công của Iran.

Được biết, mỗi tên lửa đánh chặn THAAD có giá 12,7 triệu USD. Việc sử dụng số lượng lớn tên lửa trong cuộc xung đột 12 ngày cùng nhu cầu mở rộng bảo vệ Israel làm tăng thêm nỗi lo kho dự trữ tên lửa của Mỹ bị thiếu hụt.

Trong cuộc xung đột vào đầu tháng 6 giữa Iran và Israel, các oanh tạc cơ tàng hình B-2 Spirit của Mỹ cũng đã thả 14 quả bom phá boongke GBU-57 xuống các cơ sở hạt nhân của Iran. Ngoài ra, một tàu ngầm của Hải quân Mỹ đã phóng hơn 20 tên lửa hành trình Tomahawk. Bên cạnh đó, các tiêm kích thế hệ thứ 4 và thứ 5 của Mỹ cũng đã tham gia nhiệm vụ chiến đấu, nhưng vũ khí do những máy bay này triển khai trong chiến dịch không được hé lộ.

Tài liệu ngân sách còn yêu cầu 2,3 triệu USD để thay thế bom đường kính nhỏ GBU-39 do tập đoàn Boeing sản xuất. Ngoài ra, tài liệu cũng yêu cầu 3,3 triệu USD thay thế Hệ thống vũ khí tiêu diệt chính xác tiên tiến AGR-20 FALCO (APKWS) do tập đoàn BAE Systems của Anh chế tạo. Song, hai vũ khí này dường như không được dùng trong chiến dịch tấn công của Mỹ nhằm vào các mục tiêu Iran hồi tháng 6.