Trang tin quân sự Defence Blog ngày 17/7 đưa tin Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây đã ký hợp đồng trị giá 418 triệu USD với công ty NorthStar Maritime Dismantlement Services để tháo dỡ hoàn toàn, tái chế và xử lý tàu USS Enterprise. Chi phí tháo dỡ cuối cùng thấp hơn dự kiến ban đầu khoảng 118 triệu USD.

USS Enterprise (CVN-65) là tàu sân bay hạt nhân đầu tiên trên thế giới, được đưa vào biên chế năm 1961. Đây cũng là hàng không mẫu hạm duy nhất của Hải quân Mỹ được trang bị 8 lò phản ứng hạt nhân. Thiết kế này mang lại khả năng hoạt động vượt trội, nhưng cũng khiến quá trình tháo dỡ trở nên đặc biệt phức tạp.

Trong 51 năm phục vụ, USS Enterprise tham gia nhiều sự kiện quân sự quan trọng của quân đội Mỹ, từ cuộc khủng hoảng tên lửa vùng Caribe năm 1962, đến các chiến dịch tại Afghanistan và Iraq sau thảm họa khủng bố ngày 11/9/2001. Vào năm 1964, USS Enterprise đã cùng tàu tuần dương USS Long Beach và tàu khu trục USS Bainbridge thực hiện chuyến hải trình vòng quanh thế giới mà không cần tiếp nhiên liệu.

Tàu sân bay hạt nhân USS Enterprise của Mỹ. Ảnh: seaforces

USS Enterprise chính thức ngừng hoạt động vào năm 2012 và hoàn tất việc dỡ bỏ nhiên liệu hạt nhân vào năm 2017. Tuy nhiên, con tàu sau đó vẫn nằm tại xưởng đóng tàu Newport News ở bang Virginia trong nhiều năm khi Hải quân Mỹ cân nhắc phương án xử lý an toàn và tiết kiệm nhất.

"Trong quá trình thanh lý, các vật liệu không nguy hại sẽ được tái chế theo quy trình thông thường, trong khi chất thải nguy hại và vật liệu nhiễm phóng xạ còn lại từ hệ thống lò phản ứng sẽ được đóng gói và vận chuyển tới các cơ sở xử lý được cấp phép. Toàn bộ quá trình dự kiến sẽ được hoàn thành vào tháng 9/2030", truyền thông Mỹ cho biết.

Nếu không có gì thay đổi, 35.000 tấn thép thu hồi từ USS Enterprise sẽ được tái chế để phục vụ việc đóng tàu sân bay USS Enterprise thế hệ mới (CVN-80) thuộc lớp Gerald R. Ford, qua đó duy trì tên gọi lịch sử của con tàu. Những kinh nghiệm về kỹ thuật và kiểm soát chi phí thu được từ dự án USS Enterprise sẽ là cơ sở để Hải quân Mỹ xử lý việc tháo dỡ các tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân trong nhiều thập kỷ tới.

Ở thời điểm hiện tại, Mỹ vẫn đang vận hành 10 tàu sân bay lớp Nimitz và tất cả đều sẽ phải trải qua quy trình tháo dỡ tương tự khi kết thúc vòng đời khai thác.