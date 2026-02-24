Trang Gulf News hôm 23/2 đưa tin, tàu sân bay USS Gerald R. Ford dự kiến sẽ cập cảng Haifa của Israel vào ngày 1/3 nhằm tăng cường sức ép mới nhất của Mỹ với Iran tại Trung Đông.

Tuy nhiên, tờ Wall Street Journal cuối tuần trước trích dẫn nguồn tin từ một số thủy thủ đang làm nhiệm vụ trên tàu tiết lộ mẫu hạm trị giá 13 tỷ USD của Hải quân Mỹ đang gặp vấn đề với hệ thống nhà vệ sinh. Các báo cáo trước đó của đài NPR cũng chỉ ra vấn đề này, dù nhấn mạnh các trục trặc liên quan đến hệ thống xử lý chất thải không ảnh hưởng tới khả năng làm nhiệm vụ của USS Gerald R. Ford.

Khác với các tàu sân bay lớp Nimitz, USS Gerald R. Ford sử dụng hệ thống vệ sinh chân không giống với các du thuyền nhằm tiết kiệm nước. Tuy vậy, các đường ống trên mẫu hạm này được thiết kế quá hẹp, không đủ khả năng xử lý khối lượng chất thải từ hơn 650 nhà vệ sinh và thủy thủ đoàn 4.600 người, dẫn đến việc tắc nghẽn và hỏng ống chân không thường xuyên.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford của hải quân Mỹ. Ảnh: US Navy

Theo một báo cáo năm 2025, USS Gerald R. Ford từng gặp tới 205 sự cố về hệ thống nhà vệ sinh trong vòng 4 ngày. Để giải quyết tình trạng tắc nghẽn đường ống, Hải quân Mỹ phải sử dụng các biện pháp làm sạch bằng hóa chất chuyên dụng, có giá lên tới 400.000USD mỗi lần. Vấn đề này xảy ra thường xuyên tới mức truyền thông Mỹ gọi đây là "khủng hoảng nhà vệ sinh".

Giới quan sát nhận định việc phải làm nhiệm vụ trên biển liên tục trong thời gian dài là một trong những yếu tố dẫn tới tình trạng trên. USS Gerald R. Ford chưa trở về Mỹ kể từ tháng 6/2025 và việc triển khai tới Trung Đông có thể khiến mẫu hạm này phải ở trên biển tới 11 tháng, thời gian kỷ lục của Hải quân Mỹ.

Trên thực tế, USS Gerald R. Ford vốn dự kiến bước vào giai đoạn bảo dưỡng và đại tu lớn tại xưởng đóng tàu hải quân Newport News ở bang Virginia vào đầu năm 2026. Tàu sân bay này cần thực hiện các sửa đổi cần thiết đối với một trong những hệ thống dùng để hạ cánh máy bay phản lực trên boong tàu cùng với nhiều nâng cấp khác chỉ có thể hoàn thành tại một cơ sở sửa chữa công nghiệp.

Theo Thượng nghị sĩ Mỹ Mark Kelly, một phi công hải quân đã về hưu, việc triển khai một chiến hạm liên tục hơn 6 tháng có thể gây ra nhiều vấn đề. "Nhiều nguy cơ có thể xảy ra khi tàu ở ngoài khơi quá lâu, từ cơ sở vật chất bị bào mòn cho tới những tai nạn trên boong của các thủy thủ", ông Kelly cho biết.