Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao THAAD đang chuẩn bị được đưa lên máy bay. Ảnh: US Air Force

Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay, một cuộc tấn công lớn, được lên kế hoạch theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump rất có thể sẽ gây ra phản ứng trả đũa của Iran, do đó việc có hệ thống phòng không mạnh mẽ trong khu vực là rất cần thiết.

Các hệ thống phòng không của Mỹ cùng với những hệ thống do Israel vận hành giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ Israel khi cuộc xung đột dài 12 ngày giữa Tel Aviv và Tehran nổ ra vào năm 2025 cũng như khi Iran mở 2 cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Israel năm 2024.

Mỹ đã có các khí tài phòng không trong khu vực, bao gồm tàu ​​khu trục và máy bay chiến đấu. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc đang triển khai thêm các khẩu đội THAAD và hệ thống Patriot tại các căn cứ quân sự ở Jordan, Kuwait, Bahrain, Ảrập Xêút và Qatar. Ngoài ra, Mỹ đã điều 3 phi đội máy bay chiến đấu F-15E đến Jordan, có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu vào UAV của Iran.

Việc Mỹ triển khai hệ thống THAAD tới Trung Đông được coi là một tín hiệu đáng lo ngại, cho thấy nước này đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng. Mỹ có 7 khẩu đội THAAD đang hoạt động và hệ thống này đã được triển khai đến nhiều khu vực trên thế giới trong năm qua.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump đã giao nhiệm vụ cho các cố vấn chuẩn bị phương án hành động quân sự nhanh chóng và quyết đoán chống lại Iran nhằm tránh một cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông. Cùng thời điểm, tờ New York Times đưa tin, ông Trump đã nhận được một số kịch bản mở rộng cho các cuộc tấn công tiềm tàng vào Iran, bao gồm cả khả năng tiến hành một chiến dịch trên bộ.

Hôm 1/2, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ đều có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh khu vực ở Trung Đông.