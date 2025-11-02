Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc đã gặp nhau lần đầu tiên sau 6 năm vào ngày 30/10 bên lề Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Busan, Hàn Quốc. Sau cuộc gặp, Bắc Kinh cho biết hai bên đã đạt được sự đồng thuận để giải quyết "các vấn đề thương mại lớn".

Theo đó, Trung Quốc đã đồng ý dừng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm mới nhất để đổi lấy việc Mỹ cắt giảm thuế quan. Thỏa thuận còn bao gồm cam kết của Mỹ về việc giảm thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, và dừng các cuộc điều tra đối với các lĩnh vực hàng hải và hậu cần của Bắc Kinh.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung Quốc gặp mặt trực tiếp tại Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

"Cuộc gặp G2 của tôi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là một cuộc gặp tuyệt vời cho cả hai nước. Cuộc gặp này sẽ dẫn đến hòa bình và thành công lâu dài. Chúa phù hộ cho cả Trung Quốc và Mỹ!", hãng tin RT dẫn chia sẻ của ông Trump hôm 1/11 trên mạng xã hội Truth Social.

Quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington trở nên căng thẳng suốt nhiều năm do bất đồng thương mại, kể từ khi ông Trump áp đặt mức thuế quan cao đối với hàng hóa Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu ông làm Tổng thống Mỹ.

Theo thỏa thuận mới, Mỹ sẽ giảm thuế đối với các sản phẩm Trung Quốc từ 57% xuống 47%, và dừng các hạn chế xuất khẩu đối với một số công ty Trung Quốc. Washington cũng sẽ giảm thuế liên quan đến fentanyl, trong khi Trung Quốc sẽ điều chỉnh các biện pháp đáp trả Mỹ.

Về phần mình, Bắc Kinh sẽ dỡ bỏ các hạn chế liên quan tới hoạt động xuất khẩu đất hiếm trong một năm, và sẽ nghiên cứu cũng như điều chỉnh các kế hoạch cụ thể. Việc Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm có mục đích sử dụng kép được xem là hành động đáp trả những biện pháp hạn chế của Washington đối với chất bán dẫn tiên tiến, được ban hành từ cuối năm 2022.

Ngoài ra, Trung Quốc đã đồng ý nối lại việc mua đậu nành và các sản phẩm nông nghiệp khác của Mỹ. Tuy nhiên, hầu hết các hạn chế thương mại khác giữa hai nước vẫn được duy trì.