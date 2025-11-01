Theo The Hill, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/10 đã tái khẳng định việc Mỹ sẽ nối lại việc thử nghiệm hạt nhân sau hơn 3 thập kỷ tạm dừng, song từ chối thông tin cụ thể về khả năng thử hạt nhân dưới lòng đất.

"Vào thời điểm thích hợp, mọi người sẽ biết thôi, nhưng chúng ta sẽ tiến hành một số vụ thử. Nếu các nước khác làm vậy thì chúng ta cũng sẽ làm", ông Trump trả lời các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một.

Hiện vẫn chưa rõ liệu ông Trump đang đề cập các vụ thử nổ hạt nhân - do Cơ quan Quản lý An ninh Hạt nhân Quốc gia thực hiện - hay các vụ thử tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Cùng ngày, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth nói rằng Lầu Năm Góc đang "nhanh chóng" phối hợp với Bộ Năng lượng Mỹ để nối lại việc thử nghiệm hạt nhân.

"Đây là phương án có trách nhiệm để duy trì khả năng răn đe hạt nhân", ông Hegseth nhận định.

Ngoài vấn đề hạt nhân, Tổng thống Trump cũng bác bỏ các thông tin cho rằng Mỹ đang chuẩn bị các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Venezuela. "Không, điều đó là không đúng", ông Trump nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Marco Rubio sau đó cũng phủ nhận các tin đồn do truyền thông đưa ra, khẳng định Mỹ không hề có kế hoạch thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào mục tiêu bên trong lãnh thổ Venezuela.

Cách đây không lâu, Tổng thống Trump từng tuyên bố sẽ "tấn công các mục tiêu liên quan đến ma túy bên trong lãnh thổ Venezuela", đồng thời xác nhận việc CIA đang hoạt động bí mật ở quốc gia này.