Kết quả bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU

16/11
21:00

Bồ Đào Nha 9-1 Armenia

Hungary 2-3 Ireland

17/11
00:00

Albania 0-2 Anh

Serbia 2-1 Latvia

Azerbaijan 1-3 Pháp

Ukraine (N) 2-0 Iceland

17/11
02:45

Israel (N) 4-1 Moldova

Italia 1-4 Na Uy

VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU PHI (PLAY OFF)

17/11
02:00

Nigeria 1-1 CHDC Congo