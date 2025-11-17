Lịch thi đấu UEFA Champions League 2025/26: Cập nhật lịch thi đấu Cup C1 mùa giải 2025/26 mới nhất hôm nay tại đây.
|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU ÂU
|
16/11
|
Bồ Đào Nha 9-1 Armenia
|
Hungary 2-3 Ireland
|
17/11
|
Albania 0-2 Anh
|
Serbia 2-1 Latvia
|
Azerbaijan 1-3 Pháp
|
Ukraine (N) 2-0 Iceland
|
17/11
|
Israel (N) 4-1 Moldova
|
Italia 1-4 Na Uy
|
VÒNG LOẠI WORLD CUP 2026 – KHU VỰC CHÂU PHI (PLAY OFF)
|
17/11
|
Nigeria 1-1 CHDC Congo
