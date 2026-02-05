Thông tin trên được ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Khí tượng Thủy văn đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường ngày 5/2.

Ông Hoàng Đức Cường nhận định, so với năm 2025, hoạt động của bão năm nay “nhẹ nhàng hơn nhiều”, cả về số lượng lẫn mức độ ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Theo dự báo, trong giai đoạn từ tháng 5-7, hiện tượng ENSO nhiều khả năng duy trì trạng thái trung tính với xác suất khoảng 55–65%. Khả năng chuyển sang trạng thái El Nino có xu hướng tăng dần, ở mức 35–45%, trong khi xác suất quay trở lại La Nina là không đáng kể.

Từ cuối mùa hè đến đầu mùa thu, ENSO được dự báo tiếp tục ở trạng thái trung tính nhưng nghiêng về pha nóng và có thể chuyển sang El Nino vào những tháng cuối năm 2026, đầu năm 2027. Trong bối cảnh này, lượng mưa tại khu vực Đông Nam Á, bao gồm phía Nam Việt Nam, có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm trong những tháng cuối năm.

Về bão và áp thấp nhiệt đới, từ tháng 2-7, số cơn hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng đến nước ta được dự báo tương đương trung bình nhiều năm (khoảng 3,8 cơn trên Biển Đông, trong đó 1,2 cơn đổ bộ vào đất liền). Từ tháng 8-12, số lượng bão có khả năng thấp hơn mức trung bình nhiều năm, song cơ quan khí tượng lưu ý cần đề phòng các cơn bão mạnh.

Thứ trưởng Bộ NN&MT Phùng Đức Tiến nhấn mạnh, công tác dự báo thiên tai giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Trong đó, bão và áp thấp nhiệt đới tháng 8–9 chủ yếu ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ; từ tháng 9-12, tác động chính chuyển sang Trung Bộ và một số khu vực phía Nam.

Cùng với xu thế bão giảm, nắng nóng lại có xu hướng gia tăng. Tại Nam Bộ, nắng nóng có thể xuất hiện từ cuối tháng 2, đầu tháng 3 ở miền Đông, sau đó lan rộng sang miền Tây.

Khu vực Tây Bắc Bộ nắng nóng có thể xuất hiện cục bộ từ tháng 3; từ tháng 4, nắng nóng bắt đầu xuất hiện tại khu vực Thanh Hóa – Huế và mở rộng ra Bắc Bộ, Trung Bộ từ cuối tháng 4.

Riêng Bắc Bộ và Trung Bộ, nắng nóng được dự báo gia tăng cường độ đến khoảng tháng 8, sau đó suy giảm dần từ tháng 9. Tổng thể, nắng nóng năm nay có khả năng xảy ra nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2025.

Không khí lạnh trong những tháng đầu năm được dự báo hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm, song vẫn có thể gây ra các đợt rét đậm, rét hại, tập trung chủ yếu trong tháng 2 tại vùng núi phía Bắc. Hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn ở miền Bắc tập trung trong nửa cuối tháng 2 và tháng 3.

Mùa mưa trên cả nước nhìn chung ở mức tương đương trung bình nhiều năm. Trong khi đó, xâm nhập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô đầu năm 2026 được dự báo ở mức trung bình và thấp hơn mùa khô 2024–2025, ít ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất.

Tuy nhiên, nguy cơ khô hạn, thiếu nước cục bộ có thể xảy ra từ tháng 4-7 tại một số tỉnh Tây Nguyên như Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.

Theo ông, thời gian qua thiên tai đã gây thiệt hại nặng nề, làm mất khoảng 1.500ha nuôi trồng thủy sản cùng hơn 3,1 triệu con gia súc, gia cầm. Những con số này cho thấy tính cấp thiết của việc nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm để người dân và doanh nghiệp chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất.