Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 4/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Sáng và đêm trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Chuyên gia khí tượng nhận định, khoảng từ ngày 7-9/2 (tức 20-22 tháng Chạp), khả năng xuất hiện một đợt gió mùa đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh. Đợt không khí lạnh này gây mưa nhiều nơi ở Bắc Bộ; trời rét, vùng núi và trung du có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ, cao nhất 15-18 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội, ngày 4/2, phổ biến không mưa, sương mù nhẹ rải rác; trời rét về đêm và sáng sớm, trưa và chiều hửng nắng; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-18 độ, cao nhất 22-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Ngày 5/2, Hà Nội tiếp tục không mưa, thời tiết ấm áp hơn; nhiệt độ ban đêm và ban ngày đều tăng, dao động trong khoảng 17-25 độ. Từ ngày 6-7/2, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác và sương mù; gió đông bắc cấp 2-3. Từ 8/2, nhiệt độ giảm rõ rệt, trời chuyển rét.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì hình thái đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Cao nguyên Trung Bộ đêm và sáng trời rét.

Dự báo thời tiết ngày 4/2/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng phía Bắc trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, phía Nam có nơi 28-30 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.