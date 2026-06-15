TPHCM:

Ngày 15/6, Công an xã Xuân Thới Sơn (TPHCM) đang phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ việc khiến một học sinh tử vong và một em khác bị thương.

Thông tin ban đầu, hơn 11h cùng ngày, hai nam học sinh đang chở nhau bằng xe đạp điện trên đường Xuân Thới Sơn 16 bất ngờ bị một người đàn ông dùng xẻng lao ra tấn công. Một em kịp thời tháo chạy dù bị thương, nam sinh còn lại bị đánh gục tại chỗ và tử vong sau đó tại bệnh viện.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: HC

Theo người dân địa phương, nghi phạm từ lâu đã có biểu hiện bất thường về tâm lý và từng vô cớ tấn công người khác.

Chiều cùng ngày, cơ quan chức năng cho biết đã bắt giữ đối tượng để lấy lời khai. Lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra hồ sơ bệnh lý và giám định pháp y tâm thần đối với nghi phạm để xử lý theo quy định.