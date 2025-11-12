Mới đây, tại Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ đã tiếp nhận một bệnh nhân nam 25 tuổi trong tình trạng sốt cao, mê man và không tự chủ tiểu tiện. Trước đó, người bệnh chỉ gặp các triệu chứng nhẹ như ngạt mũi, sổ mũi và đau đầu, rồi tự ý mua thuốc kháng sinh uống. Tuy nhiên, tình trạng của bệnh nhân nhanh chóng chuyển biến nghiêm trọng.

Theo hồ sơ bệnh án, ban đầu bệnh nhân chỉ bị viêm xoang cấp mủ, sau đó nhanh chóng tiến triển thành viêm tấy nửa mặt, rồi rối loạn ý thức và co giật.

Kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não cho thấy bệnh nhân bị phù nề lan tỏa, dấu hiệu điển hình của viêm tắc tĩnh mạch xoang hang, một dạng huyết khối nhiễm trùng nghiêm trọng ở nền sọ. Đây là căn bệnh hiếm nhưng cực kỳ nguy hiểm, với nguy cơ tử vong cao do bệnh đã lan vào não, màng não và các mạch máu cảnh trong.

Dù đã được cấp cứu kịp thời với kháng sinh mạnh, thuốc giảm phù não và hỗ trợ hô hấp, tiên lượng của nam thanh niên này vẫn rất nặng.

Bệnh nhân theo dõi tại Trung tâm Cấp cứu A9. Ảnh: Phạm Hải.

Các bác sĩ cho biết, bệnh đã ảnh hưởng sâu đến não bộ và hệ thần kinh, khiến tỷ lệ tử vong lên tới 30%. Ngay cả những bệnh nhân sống sót cũng có thể để lại di chứng nghiêm trọng như mù lòa, liệt mặt hoặc song thị kéo dài.

Theo Bác sĩ Nguyễn Hữu Hồng Quân, Trung tâm Cấp cứu A9, xoang hang là vùng tĩnh mạch nằm sâu trong nền sọ, nơi chứa dây thần kinh và động mạch cảnh. Đây là bệnh lý hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, có thể gây tử vong nhanh chóng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Những triệu chứng điển hình của bệnh như: Đau đầu dữ dội và sốt cao không rõ nguyên nhân; sưng đỏ quanh mắt, mắt lồi, sụp mi, nhìn đôi (song thị); sưng lan sang mắt còn lại chỉ trong vòng 24-48 giờ; giảm thị lực và mất cảm giác ở vùng trán, mũi hoặc má.

Bác sĩ Quân khuyến cáo, mọi người cần hết sức cẩn thận với những biểu hiện đau đầu, sưng mặt hay sốt cao kéo dài, đặc biệt là khi có các yếu tố nguy cơ như viêm xoang, viêm răng, hoặc áp xe ổ mắt. Ngoài ra, cần chú ý không nặn mụn vùng mũi, môi trên, vì đây là khu vực “tam giác nguy hiểm”, nơi có mạch máu thông trực tiếp với xoang hang.

