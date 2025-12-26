Ngày 26/12, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa điều trị cho một nam thanh niên rơi vào hôn mê sâu sau khi tự ý truyền dịch giải rượu tại nhà.

Bệnh nhân là anh L.V.M (26 tuổi, trú tại xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên), được người nhà đưa vào bệnh viện trong tình trạng hôn mê, khó thở dữ dội, miệng trào nhiều bọt hồng.

Bệnh nhân đang được theo dõi chặt chẽ. Ảnh: BVCC.

Người nhà cho biết, 2 ngày trước khi nhập viện, anh M. uống nhiều rượu. Sau đó, do cảm thấy mệt mỏi, bệnh nhân đã tự ý truyền dịch tại nhà với mục đích giải rượu. Tuy nhiên, trong quá trình truyền, anh M. bất ngờ xuất hiện tình trạng khó thở tăng nhanh, tím tái nên được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân trong tình trạng suy hô hấp nặng, SpO2 giảm, phổi có nhiều ran ẩm hai bên. Kết quả chụp X-quang ngực cho thấy hình ảnh phù phổi cấp.

Trước diễn biến nguy kịch của anh M., ê-kíp y tế đã khẩn trương triển khai các biện pháp cấp cứu, bao gồm đảm bảo hô hấp, sử dụng thuốc lợi tiểu và hồi sức tích cực. Sau khi kiểm soát được tình trạng ban đầu, bệnh nhân được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Hiện tại, anh M. được thở máy qua ống nội khí quản, da niêm mạc hồng hào, tình trạng hô hấp có cải thiện, các chỉ số sinh tồn tạm thời ổn định và tiếp tục được theo dõi chặt chẽ.

