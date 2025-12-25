“Nghị quyết 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” đã xác định rõ cùng với thể chế, hạ tầng, dữ liệu và công nghệ chiến lược, nhân lực cũng là một trong những nội dung trọng tâm, cốt lõi.

Để góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức, chuyên gia chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, công cuộc chuyển đổi số quốc gia và hội nhập quốc tế, Liên minh nhân lực chiến lược thực thi Nghị quyết 57 đã được thành lập, chính thức ra mắt hồi tháng 5/2025. Liên minh gồm 5 học viện, đại học và trường đại học: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Kỹ thuật mật mã, Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội và trường Đại học FPT.

Tại tọa đàm “Phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin chất lượng cao: Xung lực thực thi Nghị quyết số 57” mới được tạp chí An toàn thông tin tổ chức, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Thế Dũng, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã cho biết: Việc Học viện Kỹ thuật mật mã gia nhập Liên minh nhân lực chiến lược là một bước đi có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự chủ động, trách nhiệm và tầm nhìn chiến lược của Học viện trong việc cụ thể hóa Nghị quyết 57.

Việc tham gia Liên minh là cơ hội để Học viện Kỹ thuật mật mã hội tụ và phát huy tối đa thế mạnh đặc thù về đào tạo an toàn, an ninh thông tin vào mục tiêu chung của quốc gia về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Thế Dũng phân tích, hành động này mang lại 3 ý nghĩa cốt lõi. Đó là, việc tham gia Liên minh là cơ hội để Học viện hội tụ và phát huy tối đa thế mạnh đặc thù về đào tạo an toàn, an ninh thông tin vào mục tiêu chung của quốc gia về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực then chốt là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Liên minh tạo ra một cơ chế phối hợp liên ngành, liên cơ sở đào tạo, giúp hoàn thiện và nâng tầm chương trình đào tạo, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với nhu cầu thực tiễn của các bộ, ngành và doanh nghiệp chiến lược.

Việc tham gia Liên minh cũng giúp Học viện Kỹ thuật mật mã tiếp cận và chia sẻ nguồn lực một cách hệ thống, từ cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, chuyên gia đầu ngành đến các chương trình nghiên cứu chung. Điều này trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, đáp ứng yêu cầu về “làm chủ công nghệ chiến lược, công nghệ cốt lõi” như Nghị quyết 57 đã chỉ ra, đồng thời xây dựng đội ngũ trí thức không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có tầm nhìn chiến lược và tinh thần phụng sự đất nước.

Song song đó, việc tham gia Liên minh còn tạo động lực để Học viện Kỹ thuật mật mã đổi mới mạnh mẽ công tác quản trị đại học và cơ chế hợp tác, tạo môi trường thuận lợi cho đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp công nghệ trong sinh viên và giảng viên. Qua đó, góp phần hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết 57 về hình thành các doanh nghiệp công nghệ số chiến lược và phát triển nguồn nhân lực đủ năng lực cạnh tranh quốc tế.