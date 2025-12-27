Bảo đảm an toàn, an ninh mạng đã được xác định là một nhiệm vụ then chốt, liên quan mật thiết tới sự phát triển bền vững của quá trình chuyển đổi số. Việc đảm bảo an toàn, an ninh mạng luôn gắn liền với yêu cầu nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ đảm trách nhiệm vụ vận hành, ứng cứu sự cố an ninh mạng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Trên thực tế, diễn tập an toàn, an ninh mạng đã và đang là một phương thức hiệu quả để nâng cao năng lực cho đội ngũ chuyên trách an toàn, an ninh mạng của các đơn vị.

Chiều ngày 26/12, tại Hà Nội, hội nghị báo cáo kết quả diễn tập với chủ đề “Các phương án ứng phó khẩn cấp khi xảy ra sự cố an toàn, an ninh thông tin tại Bộ Nội vụ năm 2025” đã được Trung tâm CNTT - Bộ Nội vụ chủ trì tổ chức, với sự tham gia của lãnh đạo Bộ Nội vụ, các đơn vị chuyên môn cùng doanh nghiệp công nghệ.

Đại diện Công ty CyRadar báo cáo kết quả tham gia diễn tập tại hội nghị chiều ngày 26/12.

Hội nghị đã tập trung đánh giá toàn diện hiện trạng bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; đồng thời báo cáo kết quả diễn tập thực tế diễn ra từ 0h ngày 19/12/2025 đến 23h59 ngày 23/12/2025 giữa các lực lượng tham gia theo mô hình “Red Team - Blue Team” (Đội tấn công - Đội phòng thủ).

Có đối tượng diễn tập là 1 hệ thống thông tin chuyên ngành của Bộ Nội vụ, nhiệm vụ của Red Team là tìm kiếm những lỗ hổng bảo mật tồn tại trong hệ thống, thực hiện xâm nhập vào máy chủ và tấn công chiếm quyền máy chủ hệ thống; đồng thời đề xuất phương án khắc phục triệt để những lỗ hổng, điểm yếu bảo mật có trong hệ thống. Trong khi đó, Blue Team đảm trách việc phát hiện, ngăn chặn và ứng phó với các cuộc tấn công xâm nhập từ Red Team, đảm bảo hệ thống an toàn trước mọi tình huống có thể xảy ra.

Theo chia sẻ của CyRadar, trong khuôn khổ chương trình diễn tập “Các phương án ứng phó khẩn cấp khi xảy ra sự cố an toàn, an ninh thông tin tại Bộ Nội vụ năm 2025”, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực an ninh mạng này tham gia với vai trò đội tấn công - Red Team, trực tiếp mô phỏng các kịch bản tấn công mạng nhằm kiểm tra năng lực phòng thủ, phát hiện và ứng phó sự cố của hệ thống.

Kết quả diễn tập đã cho thấy sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ Nội vụ và các đơn vị chuyên môn, doanh nghiệp an ninh mạng; qua đó, góp phần nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó trước các nguy cơ, sự cố an ninh mạng ngày càng phức tạp.

Những nội dung trao đổi, nhận xét và chỉ đạo tại hội nghị báo cáo kết quả diễn tập được nhận định là cơ sở quan trọng để các cơ quan, đơn vị hoàn thiện phương án bảo vệ hệ thống thông tin trong thời gian tới.