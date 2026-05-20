Tăng hiểu biết, hình thành thói quen bảo đảm an ninh trong kỷ nguyên số

Khóa đào tạo “Bảo vệ dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn trong doanh nghiệp” vừa diễn ra sáng 20/5 tại Hà Nội nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao nhận thức về bảo vệ dữ liệu và năng lực bảo đảm an ninh mạng trong kỷ nguyên số.

Sự kiện do Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (thuộc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI) tổ chức với sự hỗ trợ của Quỹ Châu Á tại Việt Nam.

Khóa đào tạo được tổ chức tại Hà Nội theo hình thức hội thảo trực tiếp.

Trao đổi với VietNamNet, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Chuyên gia cao cấp phụ trách Chương trình Giới và Phát triển Xã hội của Quỹ Châu Á tại Việt Nam nhấn mạnh: “Trong thời đại kinh tế số, xã hội số hiện nay, ngày càng nhiều doanh nghiệp tham gia môi trường số. Môi trường số mở ra nhiều cơ hội mới cho tăng trưởng và đổi mới doanh nghiệp, đồng thời cũng đi kèm với những thách thức, rủi ro. Trong bối cảnh đó, an toàn thông tin ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng đối với hoạt động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Để tham gia hiệu quả vào môi trường số và tận dụng các cơ hội mang lại, việc nâng cao nhận thức, từng bước hình thành thói quen đảm bảo an toàn thông tin là hết sức cần thiết đối với doanh nghiệp”.

Với vai trò một tổ chức phát triển quốc tế, từ năm 2024, Quỹ Châu Á tại Việt Nam, trong khuôn khổ Chương trình Quỹ An mạng Châu Á – Thái Bình Dương do Google.org tài trợ, đã hợp tác, hỗ trợ Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam tổ chức nhiều khóa đào tạo về an toàn thông tin cho doanh nghiệp.

“Đến nay, hơn 2.700 lượt học viên đến từ khoảng 2.300 doanh nghiệp đã được tiếp cận thông tin, và nâng cao hiểu biết về an toàn, an ninh mạng thông qua các khóa đào tạo về an toàn số và ứng dụng AI. Các giảng viên là chuyên gia giàu kinh nghiệm, đã truyền đạt những kiến thức, kỹ năng nền tảng, dễ hiểu, giúp học viên thuận lợi tiếp thu và áp dụng vào thực tiễn”, bà Ngọc Anh cho hay.

Bên cạnh hợp phần hợp tác với Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam tổ chức các khóa đào tạo dưới hình thức hội thảo trực tiếp trong 1 ngày, Quỹ Châu Á tại Việt Nam còn hợp tác với một số đối tác khác triển khai các khóa đào tạo trên nền tảng trực tuyến cũng như hoạt động tư vấn chuyên sâu, thậm chí cả coaching 1:1 cho doanh nghiệp.

“Chúng tôi kỳ vọng rằng thông qua các khóa đào tạo, học viên sẽ được "làm giàu thông tin", từng bước nâng cao hiểu biết, nhận thức rõ tầm quan trọng của an toàn thông tin, từ đó hình thành các thói quen và thực hành phù hợp nhằm bảo vệ bản thân cũng như các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp”, bà Ngọc Anh chia sẻ thêm.

Trang bị kỹ năng số cho doanh nghiệp

Tại khóa đào tạo lần này, chuyên gia bảo mật Ngô Việt Khôi đã cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích về an toàn trong môi trường số, chẳng hạn: Cập nhật thông tin về Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực thi hành từ 1/1/2026; Nguyên nhân và hậu quả nếu lộ lọt, rò rỉ dữ liệu khi ứng dụng AI; Lưu ý khi sử dụng dữ liệu cá nhân trong hoạt động kinh doanh theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân; Những kinh nghiệm thực tiễn để bảo vệ và chống rò rỉ dữ liệu…

Chuyên gia bảo mật Ngô Việt Khôi cung cấp cho các nữ doanh nhân rất nhiều thông tin hữu ích về bảo vệ dữ liệu cá nhân, đảm bảo an toàn trong môi trường số.

Khi ông Khôi thực hiện câu hỏi khảo sát trực tuyến: “Bạn có tin doanh nghiệp mình quá nhỏ để bị tấn công hoặc khó nằm trong tầm ngắm của hacker hay không?”, kết quả là 61% trả lời “Không tin”, 26% “Tin”, 13% “Không tin nhưng lãnh đạo lại tin”.

“Bảo vệ dữ liệu không chỉ là một yêu cầu pháp lý mang tính kỹ thuật. Đó là nền tảng của văn hóa quản trị rủi ro và uy tín thương hiệu trong kỷ nguyên số. Doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng phải thông minh hơn, phải học cách sử dụng các công cụ, dịch vụ an toàn thông tin trên thị trường, phải tìm hiểu rõ các quy định pháp luật để tránh rủi ro không đáng có. Đảm bảo an toàn thông tin sẽ giúp doanh nghiệp bảo vệ được uy tín, ngăn chặn thiệt hại tài chính bởi nhiều khi số tiền phải chi ra để khắc phục hậu quả lộ lọt dữ liệu cao gấp 5-10 lần chi phí mua dịch vụ an toàn thông tin”, ông Khôi lưu ý.

Cũng trong khuôn khổ khóa đào tạo, ông Hoàng Khánh Dương, Giám đốc chiến lược Công ty TNHH Giải pháp phát triển doanh nghiệp iViet đã giúp các doanh nghiệp cập nhật xu hướng AI Video marketing, AI Agent 2026, và một số dạng video AI phổ biến…

Các doanh nghiệp cũng được thực hành sản xuất video marketing chuyên nghiệp, biết cách tối ưu hóa SEO video bằng AI.