Xác tàu chiến nổi lên do mực nước hạ thấp. Video: Izvestia

Theo đài RT, các con tàu lộ diện khi mực nước trên con sông dài thứ hai châu Âu giảm xuống mức thấp kỷ lục. Hình ảnh và video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những xác tàu khổng lồ nằm dưới nước và trên một doi cát giữa sông, gần làng Prahovo của Serbia.

Ở một khu vực khác, xác một tàu chở hàng của Hungary bị chìm từ năm 1937 cũng đã trồi lên gần làng Opatovac của Croatia.

Theo Ngân hàng Đầu tư châu Âu, khoảng 200 con tàu có thể đang nằm dưới đáy sông Danube. Trong khi đó, Bộ Giao thông Hungary cho biết hoạt động vận tải đường thủy trên con sông này gần như tê liệt do mực nước xuống quá thấp.

Thủ tướng Hungary Peter Magyar thông báo nhà máy điện hạt nhân Paks, nơi cung cấp gần một nửa nhu cầu điện của nước này, có thể phải ngừng hoạt động trong nhiều tuần do mực nước không đủ.

Tại Budapest, một quả đạn pháo của Đức từ thời Thế chiến II đã được phát hiện gần cầu Margaret, một trong những tuyến giao thông huyết mạch của thành phố vào tuần trước. Phát hiện này buộc giới chức phải tạm thời phong tỏa khu vực khi một đội xử lý bom mìn được phái đến hiện trường.

Cơ quan khí tượng quốc gia Hungary cũng cho biết mực nước sông Danube chảy qua thủ đô đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, chỉ còn 23cm. Mức thấp kỷ lục trước đó được ghi nhận vào năm 2018 là 33cm.

Tại miền bắc Bulgaria, dòng sông cạn nước còn làm lộ ra những gì được cho là hài cốt của một con voi ma mút. Bộ xương được một người dân ở làng Ryahovo phát hiện. Ông Nikolay Nenov, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử khu vực tại thị trấn Ruse gần đó, nhận định đây là một phát hiện "rất quan trọng đối với khoa học".

Mực nước sông Danube được dự báo sẽ tiếp tục hạ thấp trong những ngày tới do chưa có dấu hiệu xuất hiện mưa lớn, trong khi nhiệt độ tại khu vực dự kiến sẽ vượt 38 độ C.