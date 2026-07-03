Hàng trăm người hôm 2/7 đã đổ xô đến các siêu thị Lidl ở thủ đô Paris của Pháp và các vùng lân cận sau khi nhà bán lẻ này thông báo giảm giá khoảng 200.000 máy điều hòa và quạt trên toàn quốc.

Theo đài RT, vì có rất ít máy điều hòa không khí được bán ở Pháp với giá dưới 1.200 Euro (gần 36 triệu đồng) nên người tiêu dùng đã đổ xô đến các siêu thị Lidl để cố gắng mua được những mẫu máy làm mát cơ bản có giá bán giảm mạnh xuống chỉ còn từ 179 Euro (hơn 5,3 triệu đồng), dẫn đến cãi vã, xô xát và đòi hỏi sự can thiệp của cảnh sát.

Hai khách hàng đang tranh giành một máy điều hòa tại một siêu thị Lidl. Video: RT

Các video ghi tại hiện trường cho thấy đám đông xông vào các siêu thị, vật lộn tranh giành máy điều hòa và vét sạch các kệ hàng chỉ trong vài phút khi nhu cầu nhanh chóng vượt quá nguồn cung.

Video: RT

Một số khách hàng đã xếp hàng từ trước bình minh nhưng vẫn ra về tay không. Tại Nanterre, hơn 100 người đã tập trung bên ngoài một siêu thị Lidl, gây hư hại lối vào. Những cảnh tượng tương tự cũng được báo cáo ở Yvelines, Essonne và các khu vực khác thuộc vùng Paris.

Người dùng mạng xã hội phàn nàn rằng một số siêu thị chỉ nhận được rất ít máy điều hòa dù thu hút hàng trăm khách hàng. Theo lời kể của một nhân chứng, siêu thị Lidl ở quận 14 của Paris chỉ được phân phối 2 máy điều hòa giảm giá dù có hơn 400 người đến mua.

Tình trạng tranh giành trên diễn ra giữa đợt nắng nóng kỷ lục ở Pháp với nhiệt độ vượt quá 40 độ C ở nhiều khu vực và nước này đã ghi nhận ngày nóng nhất trong lịch sử vào tuần trước. Thời tiết khắc nghiệt đã buộc các trường học của Pháp phải tạm đóng cửa, gây quá tải cho các bệnh viện, làm gián đoạn giao thông và giảm sản lượng điện.

Cơ quan y tế công cộng Pháp ước tính đợt nắng nóng cuối tháng 6 đã gây ra hơn 1.000 ca tử vong vượt mức bình thường. Các quan chức cảnh báo số người thiệt mạng có thể còn tăng lên.

Cơn sốt mua sắm cũng làm dấy lên những tranh luận về việc sử dụng máy điều hòa không khí còn hạn chế ở Pháp, khi chỉ có khoảng 1/4 hộ gia đình dùng thiết bị này. Theo một cuộc thăm dò gần đây của Ipsos, 78% người Pháp tin nắng nóng gây hại cho môi trường và 1/6 số người được hỏi nói họ thà chịu đựng cái nóng vì lợi ích của hành tinh.

Các nhà bảo vệ môi trường cảnh báo việc sử dụng rộng rãi điều hòa không khí sẽ làm gia tăng nhu cầu điện và nhiệt độ đô thị. Trong khi đó, khách du lịch và những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đã than phiền việc Paris thiếu điều hòa không khí trong bối cảnh nhiệt độ vượt quá 40 độ C.

Một số chính trị gia đối lập cáo buộc chính phủ Pháp không chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng, trong đó nghị sĩ cánh tả Clemence Guette gọi việc đối phó nắng nóng là “một thảm họa”.

Các nghị sĩ đảng Xanh hôm 2/7 đã đệ trình một kiến nghị bất tín nhiệm về cách chính phủ xử lý đợt nắng nóng mới nhất, khi một đợt nắng nóng khác dự kiến sẽ tấn công Pháp trong những ngày tới. Người phát ngôn chính phủ Pháp Maud Bregeon cáo buộc động thái này là “mưu đồ chính trị”, khẳng định Paris đang nỗ lực giải quyết khủng hoảng trong khi phe đối lập lại tìm cách lợi dụng nó.