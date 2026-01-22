Ngày 22/1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa cấp cứu thành công một bệnh nhân bị tụ máu dưới màng cứng nguy kịch sau cú ngã nhẹ.

Trước đó khoảng một tháng, ông T.V.H (55 tuổi, trú tại xã Vĩnh Hoàng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) nhập viện tại Khoa Nội Tổng hợp. Thời điểm đó, ông H. chỉ đau gối phải do bị vấp nhẹ, đồng thời kết quả xét nghiệm ghi nhận men gan tăng cao. Tuy nhiên, chỉ sau một đêm theo dõi, tình trạng bệnh diễn biến xấu nhanh chóng. Bệnh nhân giảm tri giác, tiếp xúc chậm, kèm theo đau đầu dữ dội và buồn nôn.

Ngay lập tức, các bác sĩ chỉ định chụp CT sọ não cho ông H. Kết quả cho thấy bệnh nhân bị tụ máu dưới màng cứng hai bán cầu giai đoạn cấp tính, kèm hình ảnh tụ máu dọc liềm đại não và lều tiểu não phải. Khối máu tụ gây chèn ép não thất bên phải, làm đường giữa não bị đẩy lệch sang trái 9mm (độ II), đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Hình ảnh chấn thương trước và sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Trước tình trạng nguy kịch của người bệnh, ê-kíp Khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc phối hợp với Khoa Ngoại Thần kinh đã hội chẩn khẩn cấp và thống nhất chỉ định phẫu thuật mở sọ giảm áp kết hợp lấy máu tụ cấp cứu. Ca phẫu thuật được tiến hành kịp thời, nhanh chóng, giúp giải phóng sự chèn ép não và giữ lại sự sống cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, ông H. được chuyển về Khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc để tiếp tục theo dõi và điều trị. Suốt một tháng qua, với sự phối hợp chặt chẽ của các bác sĩ nội khoa, hồi sức tích cực, ngoại thần kinh và phục hồi chức năng, bệnh nhân đã hồi phục gần như hoàn toàn.

Hiện tại, ông H. đã xuất viện trong tình trạng khỏe mạnh, có thể tự đi lại, sinh hoạt và ăn uống bình thường.

Theo lời kể của bệnh nhân, ban đầu ông chỉ nhớ mình bị vấp nhẹ và đau ở đầu gối. Chỉ đến khi tỉnh táo hoàn toàn, ông mới nhớ rằng bản thân từng bị ngã. Việc không chú ý đến chấn thương đầu dù rất nhẹ đã khiến quá trình cấp cứu bị trì hoãn, làm thời gian hồi phục kéo dài.

Các bác sĩ cảnh báo, trong nhiều trường hợp tương tự, sự chậm trễ này có thể khiến người bệnh mất đi “giờ vàng” điều trị và không thể cứu sống.

