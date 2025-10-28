Mùa bóng trước, Casemiro không có được phong độ tốt và phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích, đặc biệt từ các chuyên gia như Jaime Carragher.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tiền vệ người Brazil đã cải thiện đáng kể về khả năng chơi bóng trong hệ thống của HLV Amorim, giúp MU hồi sinh với 3 chiến thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh.

Casemiro hồi sinh phong độ gần đây - Ảnh: TNT Sports

Rio Ferdinand bày tỏ trên podcast cá nhân: "Casemiro đã xây dựng sự nghiệp lẫy lừng, 5 chức vô địch Champions League nhờ vai trò là chất kết dính, gắn kết hàng phòng ngự và tuyến tiền vệ, bịt các khoảng trống ngoài tuyến hai.

Anh ấy không được yêu cầu phải chạy khắp nơi, hay trở thành một nhà kiến tạo. Casemiro là người dọn dẹp, làm những công việc nặng nhọc và sắp xếp khu vực của mình. Gần đây, chúng ta đã được thấy hình bóng Casemiro của ngày xưa."

Rio Ferdinand tiếp tục nhắc đến cuộc cãi vã giữa anh và Carragher hồi năm ngoái, khi huyền thoại của Liverpool bóng gió rằng, Casemiro nên giải nghệ giữa lúc phong độ sa sút.

"Điều này làm tôi nhớ lại lời Jaime Carragher nói về việc Casmiro 'hãy ngừng chơi bóng đá'.

Lúc đó, tôi nghĩ thật thiếu tôn trọng khi nói về một cầu thủ 5 lần vô địch Champions League, người đang trải qua sự thay đổi về cách tiếp cận bóng đá, HLV Amorim vừa tiếp quản MU.

Các cầu thủ đôi lúc mất tự tin, mất phong độ, nhưng tôi cho rằng, lời nói của Carragher là quá vội vàng và rất thiếu tôn trọng với người đã đạt được nhiều thành tự trong môn thể thao vua như Casemiro."