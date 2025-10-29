Trận Siêu kinh điển lượt đi La Liga 2025/26, diễn ra tại Bernabeu đã khép lại với phần thắng thuộc Kylian Mbappe, Jude Bellingham cùng Real Madrid, nhưng dư âm còn đó, với vấn đề của Barca liên quan Lamine Yamal.

Lamine Yamal còn tính hẹn đối thủ vào đường hầm để 'nói chuyện' tiếp. Ảnh: X The Touchline

Trái với sự tự tin có phần cao ngạo trước trận, làm ‘nóng mặt’ đối thủ với tuyên bố Real Madrid “vừa ăn cắp, vừa la làng”, Lamine Yamal gần như mất hút ở Bernabeu, không tạo được ảnh hưởng gì cho Barca.

Và phía dàn sao Real Madrid chỉ chờ tiếng cuộc tan trận vang lên, lập tức xông tới – gồm đội trưởng Dani Carvajal, Thibaut Courtois, Vinicius từ khu vực kỹ thuật,… để ‘xử lý’ bằng những lời chế nhạo Lamine Yamal, người không ngại đáp trả,...

Defensa cho hay, đội bóng xứ Catalan đã ra lệnh cấm phát ngôn với Lamine Yamal, trên mọi phương tiện truyền thông cũng như mạng xã hội. Một quyết định được phòng thay đồ Barca tán thành.

El Nacional cung cấp thêm rằng, dàn sao Barca bày tỏ sự lo ngại về thái độ và hành vi của Lamine Yamal, e viên ngọc quý của đội bị sa đà vào những điều không nên, có thể làm chệnh hướng phát triển sự nghiệp.

Họ là đồng đội ở tuyển Tây Ban Nha và giờ đây Lamine Yamal (kéo theo cả Pedri) bỏ theo dõi Dani Carvajal sau trận Siêu kinh điển ồn ào. De Jong cho rằng, đáng ra Carvajal nên nói chuyện riêng với Yamal, thay vì hành xử ngay trên sân lúc tiếng còi mãn cuộc. Ảnh: ESPN FC

Barca cực kỳ không hài lòng về hành vi trẻ con và thiếu tôn trọng đối thủ - điều không thể chấp nhận, của Lamine Yamal. Chưa kể, chính những tuyên bố ấy đã tiếp thêm động lực để Real Madrid chiến đấu hăng hơn, đáp trả bằng kết quả (thắng 2-1) trên sân, với các pha lập công của Mbappe và Jude Bellingham.

Chưa hết, Lamine Yamal còn mang… sóng gió lên tận ĐT Tây Ban Nha, qua việc bỏ theo dõi đàn anh Dani Carvajal trên instagam và kéo theo cả Pedri cũng có hành động tương tự.

Lamine Yamal có tài năng sân cỏ và Barca cùng Hansi Flick muốn làm một cách tốt nhất để bảo vệ ngọc quý của mình. Tuy nhiên, cái sự ‘ngông’ của chàng trai trẻ 18 tuổi và cả những khoe khoang cuộc sống riêng tư của anh, đã khiến họ không khỏi đau đầu.