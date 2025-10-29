Flick căng thẳng

Sân Bernabeu cuối tuần qua rất đặc biệt: Joan Laporta xuất hiện trên khán đài sau khi liên minh với Florentino Perez và dự án Super League rạn nứt, còn Lamine Yamal chịu cảnh Vinicius, Dani Carvajal và Thibaut Courtois quát mắng.

Trong khi ấy, Hansi Flick quan sát đội của mình lạc lối trên sân từ buồng huấn luyện, nơi ông chịu án cấm chỉ đạo.

Barca và Yamal có trận Siêu kinh điển dưới phong độ. Ảnh: MD

Johan Cruyff từng nói, mùa giải thứ hai luôn khó khăn nhất. Điều đó đang đúng với Barca của Flick.

Barca giành La Liga và Cúp nhà Vua chỉ cách nay vài tháng, với Lamine Yamal bùng nổ, cùng thứ bóng đá pressing chinh phục ngay cả những CĐV trung lập khó tính nhất. Nhưng mọi thứ không còn duy trì từ đầu mùa này.

Mùa trước, ngay cả khi bị dẫn đến sau phút 80, Barca vẫn mang lại cho khán giả niềm tin rằng họ sẽ thắng.

Hình ảnh của Flick trong mùa đầu tại Catalunya cho thấy dường như ông chỉ có thể chiến thắng. Nghịch lý xuất hiện: Barca thể hiện mùa này giống như chỉ có thể thua.

Điều đó đến từ yếu tố chiến thuật. Đã 13 trận trôi qua nhưng Barca vẫn chưa “chạy” trơn tru, dù không thay đổi lớn trong mùa hè, với tâm điểm luôn xoay quanh Lamine Yamal.

Khi được hỏi về trạng thái tinh thần của Flick, các nguồn tin từ trung tâm Joan Gamper khẳng định: “Ông ấy hoàn toàn ổn, yêu CLB và thành phố này”.

Chính chiến lược gia người Đức cũng từng lý giải hành động bị chỉ trích ở Girona, sau bàn thắng muộn của Araujo, là biểu tượng của tình yêu dành cho Barca: “Đó đơn giản chỉ là cảm xúc, vì tôi yêu CLB này”.

Hansi Flick bị cấm chỉ đạo El Clasico. Ảnh: EFE

Tuy nhiên, những người hiểu Flick cho rằng đó chỉ là cách che giấu sự căng thẳng ngày càng lớn: ông đang cố hòa mình vào tập thể để giấu nỗi bất an.

Vấn đề Flick, vấn đề Yamal

Có những vấn đề lớn trải qua với Flick thời gian qua. Đầu tiên, cuộc tranh cãi với LĐBĐ Tây Ban Nha và Luis de la Fuente.

“Ông ấy từng là HLV trưởng đội tuyển Đức và không hiểu nổi việc một cầu thủ 18 tuổi bị ép ra sân trong một trận vô nghĩa ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu chuyện đó xảy ra ở Bayern, chắc chắn sẽ là scandal”, nguồn tin Barcelona đề cập.

Cuộc tranh cãi với liên đoàn và De la Fuente khiến ông không tập trung tốt nhất cho Barca. Bản thân Yamal muốn thi đấu cho Tây Ban Nha trước Thổ Nhĩ Kỳ, vì mục tiêu thắng Arda Guler, cũng không phàn nàn về thể lực của mình.

Ngoài mâu thuẫn với Liên đoàn, Flick còn bất mãn với trọng tài. “Ông ấy cho rằng trọng tài Champions League tốt hơn, liên lạc rõ ràng hơn so với ở La Liga”, đội ngũ kỹ thuật tiết lộ. Barca quên rằng CLB được hưởng lợi từ… VAR hỏng trong trận Rayo Vallecano.

Vấn đề thứ hai, chính nội bộ Barca. Mùa hè qua, cơn hỗn loạn đăng ký cầu thủ tái diễn khiến Flick nổi giận, đặc biệt khi không thể có Marcus Rashford sớm.

Ông cũng bối rối trước tình trạng trì trệ trong việc trở lại sân Camp Nou (phải đá sân tập, rồi lại thuê Montjuic), và mệt mỏi với các xung đột nội bộ.

Từng có trường hợp ông phải gọi một cầu thủ vào danh sách thi đấu rồi… không sử dụng phút nào, chỉ để dung hòa mâu thuẫn giữa bác sĩ và bộ phận hồi phục thể lực.

Yamal khó kiểm soát, liên quan đến ồn ào sau trận El Clasico. Ảnh: AS

“Không rõ cầu thủ đó đã sẵn sàng hay chưa, nên Flick đành gọi lên rồi để ngồi dự bị cả trận”, nguồn tin Barca kể.

Vấn đề thứ ba, nghiêm trọng nhất: Lamine Yamal. Ban huấn luyện cảm giác rằng Lamine đang “bay” quá cao, vừa đi xe golf quanh sân, vừa lơ là quy tắc nội bộ.

Flick không khó chịu khi việc quản lý tâm lý cầu thủ trẻ được người khác đảm nhận, nhưng ông bất mãn khi CLB tỏ ra quá bao bọc.

“Yamal cần tập trung và nỗ lực hơn”, Flick nhắc nhở công khai. Trong thâm tâm, ông lo sợ nếu để mất quyền kiểm soát phòng thay đồ, sẽ không thể khôi phục tinh thần chiến đấu của mùa trước, yếu tố giúp Barca duy trì cường độ pressing và kỷ luật chiến thuật.

Trước Siêu kinh điển, Flick dành toàn bộ buổi tập cho các bài tập pressing và thoát pressing. Nhưng tại Bernabeu, mọi công sức ấy biến mất, “Blaugrana” thua 3 trong 5 trận gần nhất (Real Madrid, Sevilla và PSG).

Flick đang rơi vào thế khó. Ông chưa tìm ra cách quản lý tốt nhất về Lamine Yamal, người bị cuốn vào sự kiêu ngạo của chính mình, dẫn đến việc các cầu thủ Real Madrid “bắt nạt”.