Báo chí Tây Ban Nha cho hay, bất chấp cảnh khó đang gặp phải ở Borussia Dortmund, tiền vệ Real Madrid bảo em trai, Jobe Bellingham cứ ở lại, ít nhất là đến hết mùa này, đừng để bị xao nhãng việc gia nhập MU hay CLB nào khác.

Em trai của Jude Bellingham gia nhập Dortmund hồi hè, với mức giá 37 triệu euro (bao gồm 5 triệu euro phụ phí), sau khi giúp Sunderland lên chơi ở Premier League và giành danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất giải hạng Nhất Anh 2024/25.

Jude Bellingham được cho bảo cậu em trai trước mắt hãy cứ ở Dortmund cho đến hết mùa giải. Ảnh: Defensa

Tuy nhiên, tiền vệ 20 tuổi đang không có được phong độ tốt tại CLB Bundesliga, ít được HLV Niko Kovac tin dùng nên chủ yếu ngồi dự bị hoặc có đá chính (4 trận từ đầu mùa) thì cũng được rút ra sớm…

Tình hình của Jobe Bellingham phức tạp hơn, khi cha anh công khai tranh cãi với HLV Kovac về thời gian thi đấu của con mình. Defensa cho biết, hiện cha mẹ Jobe bị Dortmund cấm bén mảng đến phòng thay đồ của đội.

Trong bối cảnh ‘vỡ mộng’ tại đội bóng nước Đức, em trai Jude Bellingham nhận sự quan tâm từ MU, với tin đồn Ruben Amorim muốn có Jobe ở ngay kỳ chuyển nhượng mùa Đông (tháng 1/2026).

Lý do là Kobbie Mainoo không nằm trong kế hoạch của thuyền trưởng người Bồ và ông sẵn sàng để cầu thủ này ra đi và Jobe Bellingham chính là cái tên được nhắm thay thế.

Real Madrid được cho để mắt đến cả em trai Jude Bellingham cũng như Kobbie Mainoo và sẽ theo dõi sát sao tình hình.

Lo em trai bị dao động, Jude Bellingham, người quá tường tận Borussia Dortmund đã trò chuyện với Jobe Bellingham và khuyên tiền vệ 20 tuổi, hãy cứ ở lại đội bóng áo Vàng – Đen, kiên nhẫn và từng bước xoay chuyển tình thế.

Với ngôi sao Real Madrid, Dortmund là nơi vô cùng tốt để em trai rèn luyện và phát triển sự nghiệp.