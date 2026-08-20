Theo TASS, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 19/8 tuyên bố rằng Moscow sẵn sàng hợp tác với Washington "để tiến tới các cuộc thảo luận thực chất về những vấn đề được Moscow ưu tiên".

"Như những gì đã được thống nhất trong cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 23/7, chúng tôi sẵn sàng tiếp tục làm việc với phía Mỹ để tiến tới những cuộc thảo luận thực chất về các vấn đề mà chúng tôi coi là ưu tiên. Việc giải quyết những vấn đề này sẽ tạo nền tảng cho quá trình bình thường hóa quan hệ song phương thành công và toàn diện", bà Zakharova cho biết.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

Cũng theo quan chức ngoại giao Nga, thời điểm tổ chức cuộc tiếp xúc mới giữa Moscow và Washington đang được hai bên thống nhất và thông tin về các cuộc họp này sẽ được bảo mật theo một thỏa thuận với Mỹ.

"Chúng tôi sẽ không công bố thông tin về công tác hậu cần liên quan tới các cuộc tiếp xúc. Chúng tôi tin rằng việc duy trì đối thoại trong trạng thái kín đáo là điều quan trọng. Chúng tôi chỉ có thể nói rằng thời điểm cho cuộc họp tiếp theo đang được thống nhất", bà Zakharova nói.

Trong tuyên bố của mình, bà Zakharova nhấn mạnh rằng Moscow cần chuyển trọng tâm từ những vấn đề quan trọng nhưng mang tính kỹ thuật trong hoạt động của các cơ quan ngoại giao sang những mục tiêu mang tính đột phá, như trao trả các cơ sở ngoại giao của Nga bị tịch thu và khôi phục các chuyến bay thẳng giữa hai nước.

"Trên thực tế, việc khôi phục hoàn toàn hoạt động của Đại sứ quán và các Tổng lãnh sự quán Nga tại Mỹ vẫn chưa thể thực hiện được bởi những khác biệt trong cách tiếp cận. Chúng ta cần nỗ lực để khôi phục lòng tin đã bị mất", bà Zakharova nhận định.