Theo hãng thông tấn Anadolu, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 8/4 đã tiết lộ về việc Tổng thống Donald Trump muốn rút Mỹ khỏi NATO sau những gì đã xảy ra tại Trung Đông.

"Tôi xin được trích dẫn nguyên văn lời nói của Tổng thống Trump: 'Cuộc xung đột Iran là một phép thử với NATO và họ đã không vượt qua'. Thật đáng buồn khi NATO đã quay lưng lại với người dân Mỹ trong suốt 6 tuần qua, trong khi chính người dân Mỹ đã tài trợ cho quốc phòng của họ", bà Leavitt cho biết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: NYT

Khi được hỏi liệu Tổng thống Trump có đang cân nhắc rút khỏi NATO hay không, bà Leavitt cho biết đây là vấn đề mà nhà lãnh đạo Mỹ "sẽ thảo luận với Tổng thư ký NATO Mark Rutte trong vài giờ tới". Theo kế hoạch, ông Trump và ông Rutte sẽ có một cuộc gặp kín trong ngày 8/4 (giờ Mỹ) để thảo luận về tương lai của liên minh.

Theo nguồn tin của tờ Wall Street Journal, chính quyền Tổng thống Trump nhiều khả năng sẽ không rút hoàn toàn khỏi NATO, nhưng sẽ xem xét một số biện pháp "trừng phạt" với những thành viên không hỗ trợ trong cuộc xung đột với Iran.

"Nhà Trắng đang cân nhắc rút bớt quân đội khỏi các quốc gia thành viên NATO tại châu Âu đã đóng cửa không phận đối với máy bay chiến đấu Mỹ hoặc hạn chế việc sử dụng căn cứ của họ cho các cuộc không kích nhằm vào Iran", nguồn tin của Wall Street Journal tiết lộ.

Giới quan sát nhận định quan hệ giữa ông Trump và NATO hiện khá phức tạp. Lãnh đạo Nhà Trắng từng nhiều lần đe dọa rút lại sự ủng hộ của Mỹ, nhưng cũng có lúc trấn an các đồng minh về cam kết của Washington đối với liên minh này.