Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà có chuyến thăm New Zealand và Australia từ ngày 20-25/11.

Tại New Zealand, Phó Thủ tướng chào Chủ tịch Quốc hội Gerry Brownlee, hội đàm với Phó Thủ tướng David Seymour và có các cuộc gặp với các bộ trưởng của nước này.

Tại Australia, Phó Thủ tướng có các cuộc gặp với Chủ tịch Thượng viện Sue Lines, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles, Phó Chủ tịch Hạ viện, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Australia - Việt Nam Sharon Claydon; làm việc với một số bộ trưởng...

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines. Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

Trao đổi với lãnh đạo hai nước, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thông báo về tình hình bão lũ gây thiệt hại nghiêm trọng tại Việt Nam. Ông mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ của New Zealand và Australia trong việc khắc phục hậu quả bão lũ cũng như tăng cường hợp tác trong lĩnh vực môi trường và biến đổi khí hậu.

Bày tỏ mong muốn chia sẻ với Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong giai đoạn khó khăn, Chính phủ New Zealand tuyên bố hỗ trợ Việt Nam 3 triệu NZD và Chính phủ Australia tuyên bố hỗ trợ 3,8 triệu AUD để khắc phục hậu quả bão lũ.

Lãnh đạo Australia và New Zealand đánh giá cao quan hệ hợp tác với Việt Nam, nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện là bước tiến lịch sử.

Hai bên nhất trí có những biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, quốc phòng, an ninh, du lịch, văn hóa, giáo dục đào tạo…

Trước việc hợp tác kinh tế - thương mại còn nhiều tiềm năng, hai bên nhấn mạnh cần gắn kết kinh tế chặt chẽ hơn, hợp tác thương mại - đầu tư hiệu quả hơn. Việt Nam và hai nước thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, thúc đẩy ký kết các thỏa thuận hợp tác thương mại và đầu tư, tạo thuận lợi cho việc mở cửa thị trường với các mặt hàng nông sản của nhau, hướng tới mục tiêu đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định Việt Nam sẽ tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp New Zealand và Australia đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt là với các dự án chất lượng cao, công nghệ hiện đại. Ông cũng chia sẻ những định hướng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới và các dự án ưu tiên trong lĩnh vực về hạ tầng chiến lược, bao gồm đường sắt, sân bay, năng lượng, chuyển đổi số…

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng New Zealand David Seymour. Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

Lãnh đạo Australia cho biết các quỹ đầu tư của Australia ngày càng quan tâm đến cơ hội đầu tư tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và đang có kế hoạch mở rộng hoạt động để tranh thủ cơ hội hợp tác mới.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao vai trò của Chính phủ New Zealand và Australia trong việc thúc đẩy các nỗ lực chung toàn cầu về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu...

Hai bên nhất trí tạo đột phá hơn nữa trong hợp tác khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo New Zealand và Australia cam kết tiếp tục hỗ trợ về tài chính, công nghệ và tri thức cho Việt Nam để thực hiện các cam kết quốc tế về khí hậu, thực hiện chuyển đổi năng lượng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị New Zealand và Australia tiếp tục tăng số lượng học bổng cho học sinh, sinh viên Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập, làm việc tại mỗi nước.