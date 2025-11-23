Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ ủng hộ quan điểm, cách tiếp cận của Tổng Thư ký tại các thảo luận của G20, nhất là cải cách hệ thống tài chính quốc tế, chuyển đổi xanh và thu hẹp khoảng cách phát triển.

Tổng Thư ký Antonio Guterres cho rằng, việc Việt Nam trong 2 năm liên tiếp được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 là sự khẳng định mạnh mẽ và sự ghi nhận, đánh giá cao của các đối tác đối với uy tín, vị thế và vai trò ngày càng cao của Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Ảnh: Nhật Bắc

Tổng Thư ký Antonio Guterres chia sẻ sâu sắc với Chính phủ và người dân Việt Nam về những thiệt hại do bão lũ gây ra, các cơ quan liên quan của Liên Hợp Quốc sẽ hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả lũ lụt.

Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, nhất là hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh việc coi trọng và phát triển quan hệ với Pháp là yêu cầu khách quan và lựa chọn rất quan trọng của Việt Nam.

Hai lãnh đạo trao đổi về tình hình thời tiết cực đoan, biến đổi khí hậu gây thiên tai ở nhiều nơi trên thế giới. Tổng thống Emmanuel Macron chia sẻ sâu sắc với người dân Việt Nam về những thiệt hại về người và của do các đợt bão lũ gây ra.

Hai lãnh đạo chia sẻ sự cần thiết phải cùng nhau chia sẻ trách nhiệm, hợp tác để ngăn chặn, chống đỡ và khắc phục những hệ quả nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Nhật Bắc

Tổng thống Macron đánh giá các thỏa thuận trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ, quốc phòng đang được triển khai rất hiệu quả.

Tổng thống Macron nhất trí hai bên cần đoàn kết, hợp tác chặt chẽ, tăng cường tự chủ chiến lược trong bối cảnh chính trị, thương mại quốc tế nhiều biến động như hiện nay.

Gặp Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Australia đã hỗ trợ nhân đạo hơn 3 triệu đô la Australia để Việt Nam khắc phục hậu quả các đợt bão, lũ.

Thủ tướng đề nghị phía Australia tích cực trao đổi các biện pháp đưa kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt mục tiêu 20 tỷ USD, đặc biệt là việc mở cửa, tạo thuận lợi cho hàng hóa của hai bên.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định tình cảm đặc biệt với Việt Nam và bày tỏ chia sẻ trước những mất mát lớn của Việt Nam do thiên tai, lũ lụt tại các tỉnh miền Trung vừa qua.

Thủ tướng Anthony Albanese cho biết, Australia cũng phải trải qua những thiên tai gây thiệt hại lớn. Hai nước cần tăng cường hợp tác chống biến đổi khí hậu. Ông mong Việt Nam sẽ tiếp tục chung tay đóng góp cho các nỗ lực quốc tế ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Anthony Albanese khẳng định, Australia luôn đặt ưu tiên quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam là đối tác hàng đầu tại Đông Nam Á. Australia sẽ luôn ưu tiên hỗ trợ ODA cho Việt Nam, đặc biệt trong thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn...

Gặp Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự hỗ trợ của Hà Lan trong ứng phó biến đổi khí hậu tại ĐBSCL.

Việt Nam coi trọng tăng cường toàn diện quan hệ với Hà Lan, đối tác tin cậy, bạn bè tốt đồng thời là đối tác thương mại, đầu tư lớn nhất của EU tại Việt Nam. Thủ tướng đề nghị Hà Lan sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA), nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác đầu tư giữa hai nước. Thủ tướng cũng đề nghị hai nước tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chip bán dẫn, AI, cơ sở dữ liệu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng Hà Lan Dick Schoof gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với Việt Nam trước những tổn thất nặng nề của các đợt mưa lũ. Cùng là quốc gia ven biển, Hà Lan chia sẻ sâu sắc những ảnh hưởng ngày càng phức tạp, nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Hà Lan sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ Việt Nam trong ứng phó biến đổi khí hậu, làm sâu sắc hơn nữa hai khuôn khổ Đối tác chiến lược ngành về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Hà Lan tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Hà Lan quan tâm hợp tác thương mại, đầu tư với Việt Nam, đã cử đoàn Bộ trưởng Ngoại thương và Hợp tác phát triển Hà Lan cùng đoàn doanh nghiệp tới Việt Nam để trao đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược với Đức và luôn đánh giá cao vai trò đầu tàu của Đức trong Liên minh châu Âu.

Hai lãnh đạo nhấn mạnh coi trọng quan hệ đoàn kết, hữu nghị hợp tác; tiếp tục thúc đẩy thương mại tự do, lưu thông hàng hóa và dịch vụ, tháo gỡ ách tắc, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng gửi lời cảm ơn Quốc hội Đức đã phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) vào ngày 13/11. Hiệp định EVIPA khi đi vào triển khai sẽ giúp tạo đột phá trong thương mại - đầu tư.

Thủ tướng đề nghị Chính phủ Đức tiếp tục hỗ trợ ODA cho Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, môi trường, đào tạo nghề.... Thủ tướng cũng đề nghị thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác lâu dài trong đào tạo nghề với Việt Nam theo mô hình đào tạo nghề song hành của Đức, tạo thuận lợi cho việc công nhận bằng nghề của Việt Nam theo tiêu chuẩn Đức.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết, Việt Nam là đối tác quan trọng trong chính sách hướng tới châu Á - Thái Bình Dương của Đức.

Đức muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam, trong đó có lĩnh vực khoáng sản, đường sắt cao tốc, đào tạo nghề, phát triển công nghiệp quốc phòng và an ninh mạng.