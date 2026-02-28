Người dân Iran. Ảnh: EPA

Theo hãng tin BBC, một số người trẻ tuổi đặc biệt theo dõi sát sao các nền tảng giám sát máy bay và tàu thuyền. Một số người lo sợ sự can thiệp từ bên ngoài trong khi những người khác âm thầm hoặc công khai hy vọng điều đó xảy ra kể từ khi các cuộc biểu tình chống chính quyền Tehran diễn ra.

Trên các mạng xã hội, một xu hướng đang nổi lên ở Iran là việc chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp ngày càng tăng. Người dân tích trữ thực phẩm đóng hộp, đèn pin và chai nước, chuẩn bị ba lô chứa đồ dùng khẩn cấp...

Cảm giác bất an không chỉ giới hạn ở bên trong Iran. Một số quốc gia đã khuyến cáo công dân rời khỏi Iran ngay lập tức.

Sau khi vòng đàm phán thứ ba giữa Mỹ và Iran tại Geneva, Thụy Sĩ kết thúc mà không đạt được thỏa thuận, Iran một lần nữa bước vào giai đoạn bất ổn sâu sắc. Nhiều người Iran lo sợ sự đổ vỡ của các cuộc đàm phán có thể dẫn đến những hậu quả thảm khốc.

Theo một số nhà phân tích, các lãnh đạo Iran trước đây từng ám chỉ họ thà chấp nhận rủi ro "một cuộc chiến khu vực" thay vì nhượng bộ. Một số nhà quan sát tình báo nhận định Iran có thể giữ lập trường cứng rắn trong tình huống đối đầu về mặt quân sự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27/2 tuyên bố “không hài lòng” với cách hành xử của Tehran trong các cuộc đàm phán hạt nhân sau vòng thương lượng thứ 3 tại Geneva. Song, theo tờ Times of Israel, khi được hỏi về việc sử dụng vũ lực với Iran, ông Trump nói: "Chúng tôi chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Tôi không muốn nhưng đôi khi cần phải làm vậy.”

Trước câu hỏi liệu một cuộc tấn công có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột toàn diện ở Trung Đông hay không, ông Trump trả lời: “Tôi đoán bạn có thể nói rằng luôn có rủi ro".