Binh sĩ Nga. Ảnh: Sputnik

Hãng tin TASS dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các lực lượng Moscow hiện đã bao vây Pokrovsk. Ngoài ra, quân Nga đã đánh bại một nhóm đặc nhiệm Ukraine được điều đến thành phố này nhằm ngăn chặn đối phương tiến sâu hơn vào đô thị.

Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã bác bỏ thông tin trên, đồng thời khẳng định tình hình tại Pokrovsk rất phức tạp và biến động. Ukraine cho biết thêm, vị trí của binh lính nước này tại một số quận ở Pokrovsk đã được cải thiện.

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Kiev nói dối người dân Ukraine và thế giới về những thất bại quân sự của nước này. Theo Nga, việc Kiev từ chối cung cấp thông tin cho các phóng viên cho thấy chính phủ của Tổng thống Ukraine Zelensky "thực chất đã thừa nhận tình hình thảm khốc" của lực lượng Kiev bị bao vây.

Theo Sky News, Nga muốn thâu tóm kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass, gồm các tỉnh Luhansk và Donetsk. Hiện nay, Ukraine vẫn kiểm soát khoảng 10% Donbass, một khu vực rộng khoảng 5.000 km2 ở phía tây Donetsk.

Việc kiểm soát được Pokrovsk, cửa ngõ vào Donetsk và Kostiantynivka ở phía đông bắc, nơi quân Nga đang cố bao vây, sẽ tạo cho Moscow nền tảng để tiến về phía bắc, hướng tới 2 thành phố lớn nhất còn lại do Ukraine kiểm soát ở Donetst là Kramatorsk và Sloviansk.