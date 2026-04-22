Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Sputnik

Theo RT, Tổng thống Putin đưa ra nhận xét trên để đáp lại phát biểu của người đứng đầu cơ quan lập pháp địa phương thành phố Nizhny Novgorod, ông Evgeny Chintsov. Ông Chintsov nói, không một ai, kể cả kẻ thù của Nga hoài nghi về việc cuộc xung đột sẽ dẫn tới chiến thắng của Nga.

Tổng thống Putin đồng ý với phát biểu này nhưng cảnh báo không nên đưa ra những tuyên bố rõ ràng quá sớm. "Đúng vậy, họ chỉ đang suy nghĩ về cách định hình mọi thứ, chúng ta sẽ xem. Tuy nhiên, hành động quân sự luôn là điều phức tạp và nguy hiểm. Chúng ta biết mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nào nhưng không nên đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai nào về điều đó. Chúng ta chỉ đơn giản là sẽ nỗ lực để đạt được các mục tiêu đã đặt ra".

Ngay từ đầu cuộc xung đột, Nga đã vạch ra các mục tiêu mà nước này muốn đạt được thông qua chiến dịch quân sự ở Ukraine và khẳng định các mục tiêu này vẫn không thay đổi kể từ đó.

Các mục tiêu của Nga gồm phi quân sự hóa và loại bỏ chủ nghĩa phát xít khỏi Ukraine, bảo vệ những người nói tiếng Nga cũng như đảm bảo tính trung lập của nước láng giềng. Các mục tiêu bổ sung xuất hiện sau đó cũng bao gồm việc công nhận các vùng lãnh thổ trước đây thuộc Ukraine nhưng đã bỏ phiếu gia nhập Nga.

Moscow đã nhiều lần thể hiện sự sẵn sàng giải quyết xung đột thông qua ngoại giao nếu các yêu cầu được đáp ứng, đồng thời duy trì sự sẵn sàng sử dụng vũ lực để đạt được mục tiêu nếu các nỗ lực đàm phán cuối cùng thất bại. Các vấn đề lãnh thổ dường như đã trở thành trở ngại chính trong các cuộc đàm phán, khi Ukraine nhiều lần từ chối rút quân khỏi các khu vực Donbass mà nước này vẫn đang kiểm soát.