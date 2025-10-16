Đây là tuyên bố do ông Belousov đưa ra tại phiên họp chung của Bộ Quốc phòng Nga - Belarus hôm 15/10. Theo hãng tin RT, ông Belousov nhấn mạnh, sự hợp tác giữa Moscow và Minsk vẫn là yếu tố then chốt trong việc duy trì sự ổn định của khu vực trước "những hành động thù địch công khai" của phương Tây.

"NATO duy trì sự hiện diện quân sự quy mô lớn ở sườn phía đông. Tổng số binh sĩ NATO tham gia các cuộc tập trận được tổ chức ở sườn phía đông là khoảng 60.000 người”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói.

Binh sĩ tham gia một cuộc tập trận của NATO. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

Riêng trong năm nay, NATO đã tổ chức gần 10 cuộc tập trận ở khu vực Scandinavia, Trung Âu và Đông Âu cũng như ở vùng Baltic và Biển Đen, quy tụ hàng nghìn binh sĩ tham gia mỗi sự kiện.

Điển hình, cuộc tập trận mang tên "Defender 25" diễn ra trong suốt tháng 5 và tháng 6 đã có sự tham gia của tổng cộng 25.000 quân nhân. Các lực lượng này đã được triển khai dọc theo toàn bộ biên giới phía đông của NATO, từ Na Uy ở phía bắc đến Bulgaria và Hy Lạp ở phía nam.

Các cuộc tập trận quy mô lớn khác của NATO là "Joint Viking 2025" với 10.000 quân tham gia tại Na Uy vào tháng 3 hay "Hedgehog" quy tụ 16.000 binh sĩ diễn ra tại Estonia vào tháng 5.

Những sự kiện trên được tổ chức trong bối cảnh các quốc gia thành viên NATO ở châu Âu ngày càng coi Nga là mối đe dọa nghiêm trọng, kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022.

Về phần mình, Nga đã nhiều lần khẳng định không có ý định tấn công bất kỳ nước nào trong liên minh quân sự NATO và khẳng định những lời cáo buộc "hoàn toàn vô căn cứ". Moscow cũng cảnh báo, sự tham gia tích cực của NATO vào cuộc xung đột ở Ukraine thông qua việc cung cấp vũ khí và các hoạt động hỗ trợ khác cho Kiev có thể dẫn đến xung đột trực tiếp giữa Nga - NATO.