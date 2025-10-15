Hãng thông tấn BelTA của Belarus dẫn lời ông Lukashenko phát biểu tại cuộc họp ở Minsk hôm 14/10: "Tomahawk sẽ không giải quyết được vấn đề. Chúng sẽ đẩy tình hình leo thang thành chiến tranh hạt nhân. Có lẽ Tổng thống Mỹ Donald Trump hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai, do đó ông ấy không vội vàng bàn giao vũ khí sát thương này cho Kiev để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga như Tổng thống Ukraine Zelensky mong đợi”.

Tàu chiến Australia phóng tên lửa hành trình Tomahawk. Ảnh: Hải quân Australia

Trên thực tế, Tổng thống Trump vẫn đang trong quá trình xem xét lời đề nghị của ông Zelensky về việc cung cấp tên lửa Tomahawk nhằm giúp Kiev có thể tấn công những mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga như cơ sở hạ tầng năng lượng, căn cứ quân sự và nhà máy sản xuất vũ khí.

Ông Zelensky hy vọng việc Mỹ cấp Tomahawk cho Ukraine sẽ gây thêm áp lực buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin ngồi vào bàn đàm phán hòa bình để chấm dứt xung đột.

Trong khi đó, ông Putin đã lên tiếng cảnh báo, nếu Washington chuyển giao Tomahawk cho Kiev, hành động này sẽ phá vỡ những cải thiện gần đây trong quan hệ Nga - Mỹ.

Trong tuần này, ông Zelensky dự kiến ​​sẽ đến Washington để gặp ông Trump và thúc đẩy nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra quyết định cuối cùng liên quan tới việc viện trợ tên lửa Tomahawk.

"Ngay bây giờ, điều quan trọng là phải gửi đi tín hiệu rằng Ukraine sẽ được củng cố bằng mọi cách có thể. Và một trong những điều quan trọng đối với tôi là tên lửa Tomahawk. Tất cả những điều như vậy có thể củng cố Ukraine và buộc người Nga phải tỉnh táo một chút, ngồi vào bàn đàm phán", tờ Kyiv Independent dẫn lời Tổng thống Ukraine cho biết hôm 8/10.

Tomahawk là tên lửa hành trình tầm xa, có giá khoảng 1,3 triệu USD mỗi quả và có tầm bắn 2.500km. Ukraine sẽ cần sự hỗ trợ của Mỹ để sử dụng tên lửa này một cách hiệu quả, bao gồm thông tin tình báo để nhắm mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Cho đến hiện tại, ông Trump vẫn tỏ ra thận trọng trước những quyết định liên quan tới Tomahawk và tuyên bố ông có thể sẽ trao đổi trước với ông Putin. Tuy nhiên, lãnh đạo Nhà Trắng đe dọa, nếu Nga không kết thúc xung đột ở Ukraine, ông Zelensky sẽ có Tomahawk.