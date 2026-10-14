Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng Moscow đã thực hiện hàng loạt vụ tấn công trong đêm nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và thông tin liên lạc trên khắp Ukraine, tập trung vào những cơ sở hỗ trợ quân Kiev.

Đài RT dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga hôm nay (14/10) cho biết các lực lượng Moscow đã sử dụng các loại vũ khí mặt đất có độ chính xác cao và máy bay không người lái (UAV) tấn công tầm xa để nhắm mục tiêu vào các cơ sở tại thủ đô Kiev, vùng ngoại ô thành phố này và khu vực Kharkiv của Ukraine.

Một nhà máy nhiệt điện kết hợp của Ukraine bốc cháy sau khi trúng hỏa lực tấn công của Nga đêm 13/10. Ảnh: Cơ quan tình trạng khẩn cấp quốc gia Ukraine

Tại thủ đô Kiev, hỏa lực của Nga đã đánh trúng nhà máy nhiệt điện kết hợp (CHP) Darnytskaya (CHP-4) và Kiev CHP-5, những nơi được cho đang cung cấp điện cho các cơ sở quân sự và các nhà máy sản xuất khí tài quốc phòng của Ukraine. Phía Nga cũng thông báo đã đánh trúng trung tâm dữ liệu của ngân hàng Ukrsibbank, nơi bị Moscow cáo buộc đang thu thập thông tin tình báo về quân Nga.

Tại vùng Kiev, các mục tiêu bao gồm Kiev CHP-6, nhà máy nhiệt điện Trypilska và trạm biến áp Kievskaya. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các cơ sở này cung cấp điện cho các trung tâm hậu cần quân sự, kho tàng vũ khí và các doanh nghiệp quốc phòng của đối phương.

Tại Kharkiv và khu vực lân cận, binh lính Nga đã tập kích Kharkiv CHP-5 và nhà máy nhiệt điện Zmievskaya.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xác nhận các vụ tấn công, cho biết Nga đã phóng 39 tên lửa đạn đạo cùng hơn 120 UAV tấn công và đạn tuần kích trong đêm 13/10. "Thật không may, hiện có ít nhất 600.000 người đang bị mất điện", ông Zelensky nói và cảnh báo Ukraine có thể xảy ra thêm các đợt mất điện diện rộng nữa.

Nhà lãnh đạo Ukraine thống kê 26 thành phần thuộc hệ thống điện và 4 cơ sở dầu khí của nước này đã bị hư hại nghiêm trọng. Trong khi đó, Không quân Ukraine báo cáo đã bắn hạ 4 trong số 39 tên lửa thù địch.

Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho hay 3 người đã thiệt mạng và ít nhất 22 người khác bị thương trong đợt tấn công dữ dội trên của Nga.

Aleksandr Pertsovsky, người đứng đầu công ty vận hành đường sắt quốc gia Ukraine Ukrzaliznytsia, cũng thông tin về các vụ bắn phá vào cơ sở hạ tầng tại 5 khu vực Kharkiv, Kiev, Vinnitsa, Khmelnitsky và Ternopol, nhắm vào các kho đầu máy và toa xe, cơ sở bảo trì, nhà ga và phương tiện đường sắt. Ông Pertsovsky mô tả thiệt hại về vật chất là rất lớn, đồng thời cho biết không có nhân viên đường sắt nào thương vong.

Theo RT, các vụ tấn công mới nhất diễn ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hồi đầu tháng rằng họ sẽ tăng cường nhắm mục tiêu vào các cơ sở liên quan đến quân sự tại Ukraine, nhằm đáp trả lời đe dọa của ông Zelensky về việc đẩy mạnh tập kích các nhà máy lọc dầu của Nga.

Diễn biến cũng xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Ukraine và Mỹ gia tăng liên quan đến vấn đề chia sẻ thông tin tình báo. Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây tuyên bố "đã đến lúc Ukraine cần một tổng thống mới", đồng thời hối thúc ông Zelensky ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Ông Zelensky đáp lại rằng Kiev sẵn sàng làm vậy nếu Nga ngừng tập kích các cơ sở năng lượng của Ukraine.

Theo báo Ukrainska Pravda, khi được hỏi liệu các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở năng lượng của Ukraine có phải là dấu hiệu cho thấy Moscow không hài lòng với tuyên bố của ông Trump về việc ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng giữa Ukraine và Nga hay không, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Tổng thống Mỹ đã không nêu rõ phạm vi cụ thể của thỏa thuận. "Công việc liên quan đến vấn đề này vẫn đang được tiếp tục", ông Peskov lưu ý thêm.