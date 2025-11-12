Trả lời phỏng vấn các phóng viên hôm 11/11, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã kêu gọi Mỹ chấp nhận đề xuất của nước này về việc gia hạn Hiệp ước New START, dự kiến hết hạn vào ngày 5/2/2026, thêm 1 năm nữa.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Hãng tin RT dẫn lời ông Lavrov nói: “Hãy dành 1 năm cho việc ‘hạ nhiệt’, nếu phía Mỹ muốn và xem xét về trách nhiệm của các cường quốc đối với an ninh và sự ổn định toàn cầu, đặc biệt trong việc ngăn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân. Chúng tôi đã sẵn sàng. Việc gia hạn các giới hạn (về vũ khí trong hiệp ước) có thể được công bố bất kỳ thời điểm nào trước ngày 5/2/2026”.

Ngoại trưởng Nga sau đó nhắc đến việc cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden ngay sau khi nhậm chức vào năm 2021 đã cho gia hạn Hiệp ước New Start “chỉ vài ngày trước khi hết hạn”.

Đây không phải là lần đầu trong năm nay các nhà lãnh đạo Nga kêu gọi Mỹ kéo dài Hiệp ước New START. Hồi tháng 9, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng đề xuất gia hạn hiệp ước trên, viện dẫn điều này là “cần thiết để ngăn chặn một cuộc chạy đua vũ trang và leo thang căng thẳng”.

Theo RT, Ngoại trưởng Nga Lavrov đưa ra lời kêu gọi trên trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tháng trước chỉ thị cho quân đội nước này ngay lập tức bắt đầu thực hiện các vụ thử hạt nhân.