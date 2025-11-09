Theo RT, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 8/11 thông báo rằng Nga vẫn chưa nhận được lời giải thích của Washington sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nối lại các vụ thử hạt nhân.

"Mỹ vẫn chưa làm rõ ý định của mình thông qua các kênh ngoại giao chính thức. Hiện chưa rõ Tổng thống Trump đang muốn nói đến các cuộc thử nghiệm phương tiện mang đầu đạn hạt nhân hay chỉ là các vụ nổ không gây ra phản ứng hạt nhân. Những bình luận công khai từ các quan chức Mỹ cho thấy Washington vẫn chưa có lập trường thống nhất về vấn đề này", ông Lavrov cho biết.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Liên quan đến việc Tổng thống Vladimir Putin yêu cầu giới chức Nga soạn thảo một đề xuất thử hạt nhân nhằm đáp trả kế hoạch tái khởi động các vụ thử vũ khí hạt nhân của Mỹ, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định mọi việc vẫn đang được tiến hành.

"Chúng tôi đang theo dõi sát sao động thái của Mỹ, đồng thời nghiên cứu các biện pháp đáp trả tương xứng trong trường hợp họ thực sự nối lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân toàn diện. Chỉ thị của Tổng thống Putin đang được triển khai và công chúng sẽ được thông báo về kết quả", ông Lavrov nói.

Trong cuộc họp Hội đồng An ninh Nga ngày 5/11, Tổng thống Putin nói tuyên bố của Tổng thống Trump về thử hạt nhân là "vấn đề nghiêm trọng", đồng thời nhắc lại việc Nga sẽ tuân thủ Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT), chừng nào các nước thành viên khác không vi phạm thỏa thuận.