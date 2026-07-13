Theo Kyiv Independent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12/7 đã xác nhận việc ông đề xuất thay thế Thủ tướng Yulia Svyrydenko, nhưng không tiết lộ thông tin về người kế nhiệm.

"Tôi biết ơn Yulia vì đã làm việc hiệu quả và ổn định trên cương vị thủ tướng. Tôi đã đề nghị bà ấy dẫn dắt một lĩnh vực mới trong quan hệ với một đối tác chủ chốt. Tôi hy vọng rằng chúng tôi sẽ cùng các nghị sĩ thực hiện những thay đổi tương ứng trong chính phủ Ukraine", ông Zelensky cho biết.

Trong thông báo của mình, Tổng thống Zelensky cũng tiết lộ rằng sẽ có thay đổi trong những người đứng đầu các cơ quan hành pháp, nhấn mạnh việc cải tổ chính phủ là "cần thiết", nhằm bảo đảm thực hiện một chiến lược chính trị cập nhật.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Yulia Svyrydenko. Ảnh: @ZelenskyyUa

Theo các nguồn tin địa phương, bà Svyrydenko nhiều khả năng sẽ đảm nhận vị trí Đại sứ Ukraine tại Mỹ. Những ứng viên tiềm năng cho vị trí thủ tướng bao gồm Bộ trưởng Năng lượng Denys Shmyhal, Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov và CEO Tập đoàn năng lượng nhà nước Naftogaz Sergii Koretskyi.

Nga kiểm soát thêm làng ở Sumy

Theo TASS, Bộ Quốc phòng Nga tối 12/7 đã thông báo về việc quân đội nước này giành quyền kiểm soát khu định cư Bachevsk ở vùng Sumy, đồng thời tiến hành một đợt không kích quy mô lớn nhắm vào hạ tầng quân sự của Ukraine tại Odessa.

"Ngoài các chiến dịch tấn công chủ động, lực lượng phòng không cũng đánh chặn thành công 11 quả bom dẫn đường và 585 UAV của Ukraine trong 24 giờ qua", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Ở chiều ngược lại, giới chức quân đội Ukraine khẳng định các đơn vị UAV của nước này đã phá hủy 14 tàu của Nga tại biển Azov trong đêm, bao gồm 10 tàu chở dầu và 4 phà.