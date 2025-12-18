Video: RT

Hãng RT đưa tin, Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ ngày 17/12 thông báo đã tập kích một con tàu nghi thuộc một tổ chức khủng bố, đang di chuyển dọc theo tuyến đường buôn lậu ma túy trên vùng biển quốc tế. 4 nam giới bị cáo buộc là khủng bố đã thiệt mạng trong vụ tấn công này.

Vụ tấn công là một phần của Chiến dịch chống ma túy Mũi giáo phương Nam do Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động. Để triển khai chiến dịch này, Washington đã tăng cường đáng kể sự hiện diện quân sự ở vùng biển Caribe và phía đông Thái Bình Dương, triển khai các phương tiện hải quân và không quân.

Kể từ tháng 9, ít nhất 99 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ vào một loạt tàu nghi buôn lậu ma túy trong khu vực. Một số nước đã chỉ trích động thái của Mỹ. Venezuela và Colombia coi đó là nỗ lực bắt đầu một cuộc tranh giành tài nguyên trong khu vực hơn là chống buôn lậu. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng lập luận rằng hành động đánh chìm tàu ​​dân sự mà không xét xử là "bất hợp pháp".

Tháng trước, Mỹ đưa nhóm Cartel de los Soles của Venezuela vào danh sách các tổ chức khủng bố, đồng thời cáo buộc nhóm tội phạm này có liên quan tới Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Caracas đã bác bỏ cáo buộc trên.

Tuần này, Tổng thống Mỹ Trump còn đi xa hơn khi tuyên bố chính phủ Venezuela là "một tổ chức khủng bố nước ngoài" và ra lệnh phong tỏa các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào nước này.

Những động thái trên làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột quân sự trực tiếp giữa Mỹ và Venezuela. Tuy nhiên, trong bài phát biểu hôm 17/12, ông Trump lại tập trung vào các ưu tiên chính sách đối nội và đối ngoại và không đề cập đến tình trạng căng thẳng leo thang với Caracas.