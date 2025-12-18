Theo báo New York Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/12 (giờ địa phương) đã có bài phát biểu trực tiếp trước toàn quốc, qua đó nêu bật những thành tựu của chính quyền trong gần một năm.

"Cách đây 11 tháng, tôi trở lại Nhà Trắng với một mỡ hỗn độn và tôi đang sửa chữa điều này. Trong 4 năm trước đó, nước Mỹ đã phải đối mặt với tình trạng nhập cư bất hợp pháp và các thỏa thuận thương mại tồi tệ nhất từng được thực hiện", ông Trump mở đầu bài phát biểu.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump nhấn mạnh tình hình nước Mỹ đã có những chuyển biến tốt đẹp nhờ chính sách thuế quan. "Thuế quan là từ tôi thích nhất, đó là thứ mà các quốc gia khác đã sử dụng để chống lại chúng ta trong nhiều thập niên, nhưng giờ thì không còn nữa", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Nhà lãnh đạo Mỹ sau đó đề cập đến vấn đề lạm phát, cho rằng nguyên nhân xuất phát từ chính quyền tiền nhiệm, đồng thời lập luận rằng giá cả đã tăng lên mức kỷ lục trước khi giảm mạnh dưới sự lãnh đạo của ông. Ông Trump dẫn chứng việc chi phí xăng dầu, thực phẩm, vé máy bay và các khoản tiền liên quan đến nhà ở đã đi xuống, đồng thời khẳng định tiền lương đang tăng nhanh hơn lạm phát.

Về vấn đề nhập cư, ông Trump tuyên bố chính quyền của ông đã kiểm soát được biên giới phía nam "ngay từ ngày đầu tiên" và khẳng định không có người nhập cư trái phép nào được phép vào Mỹ trong nhiều tháng qua. "Chiến dịch trục xuất tội phạm đã giúp khôi phục an ninh tại các thành phố lớn. Sự thay đổi mạnh mẽ tại biên giới này là kết quả của các sắc lệnh hành pháp, không phải do việc ban hành luật mới", ông Trump nhấn mạnh.

Trong bài phát biểu, ông Trump cũng công bố một khoản trợ cấp dành cho quân nhân Mỹ. "Để tôn vinh ngày thành lập Mỹ vào năm 1776, chúng tôi sẽ gửi cho mỗi người lính 1.776 USD". Tổng thống Trump ước tính có khoảng 1 triệu quân nhân sẽ được hưởng khoản trợ cấp này.

Về vấn đề đối ngoại, Tổng thống Trump tuyên bố chính quyền của mình đã "chấm dứt 8 cuộc xung đột, loại bỏ mối đe dọa hạt nhân từ Iran, và mang lại hòa bình cho Trung Đông lần đầu tiên trong 3.000 năm".

Kết thúc bài phát biểu, Tổng thống Trump cam kết sẽ luôn "đặt nước Mỹ lên trên hết", khẳng định Washington đã lấy lại được sự tôn trọng trên trường quốc tế và đang đứng trước ngưỡng cửa của một sự trở lại mang tính lịch sử.





