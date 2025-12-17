Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles và các quan chức Mỹ khác. Ảnh: Vanity Fair

Theo CNN và RT, khi trả lời phỏng vấn của tạp chí Vanity Fair, bà Wiles dường như đã đưa ra những thông tin mâu thuẫn với lý lẽ mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump công bố về chiến dịch tấn công - chống ma túy.

"Tổng thống Trump muốn tiếp tục đánh bom các con tàu cho tới khi ông Maduro phải đầu hàng. Những người thông minh hơn tôi nói ông Trump sẽ làm như vậy".

Bà Wiles cho biết thêm, Tổng thống Trump sẽ phải có sự đồng ý của Quốc hội để mở một chiến dịch trên bộ ở Venezuela dù người đứng đầu nước Mỹ trước đó tuyên bố rằng ông không cần. "Nếu Tổng thống phê chuẩn một số hoạt động trên bộ thì đó là chiến tranh và chúng ta cần Quốc hội phê chuẩn".

Tạp chí Vanity ngày 16/12 đã đăng tải một bài phỏng vấn dài với bà Wiles, vài giờ sau khi Lầu Năm Góc thông báo về 3 cuộc tấn công tàu mới diễn ra ở phía đông Thái Bình Dương làm 8 người thiệt mạng.

Trong những tháng gần đây, Mỹ đã tăng cường tấn công các tàu nghi chở ma túy khi quân đội nước này gia tăng sự hiện diện quân sự gần Venezuela. Các động thái của Mỹ làm dấy lên suy đoán Washington có thể đang lên kế hoạch tiến hành chống lại chính phủ cánh tả của ông Maduro.

Tuần trước, các lực lượng Mỹ đã đột kích và bắt giữ một tàu chở dầu ở ngoài khơi Venezuela. Caracas đã lên án hành động này là "cướp biển quốc tế".

Theo các chuyên gia pháp lý, việc Mỹ nhắm mục tiêu vào các tàu trong vùng biển quốc tế ở Caribe và Thái Bình Dương có khả năng vi phạm luật pháp của chính nước này và quốc tế. Lầu Năm Góc chỉ cung cấp đoạn phim mờ làm bằng chứng cho thấy các tàu bị nhắm mục tiêu đang chở ma túy, trong khi mô tả các nạn nhân là “khủng bố ma túy”.