Thỏa thuận chia sẻ hạt nhân song phương Nga - Belarus được khởi xướng vào năm 2023 và Moscow so sánh điều này với các hoạt động tương tự trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Vào thời điểm đó, Nga và Belarus cho biết động thái nhằm đối phó với “sự thù địch ngày càng tăng” của khối quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Theo đài RT, một số hệ thống tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander đã được triển khai tại Belarus. Các loại “đạn dược đặc biệt” tương ứng, thuật ngữ quân sự của Nga dành cho đầu đạn hạt nhân, được lưu trữ riêng biệt tại một cơ sở an ninh.

Video: Bộ Quốc phòng Nga

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 21/5 cho thấy cuộc diễn tập liên quan đến việc “vận chuyển đầu đạn hạt nhân đến các địa điểm lưu trữ dã chiến tại vị trí của một lữ đoàn tên lửa thuộc Cộng hòa Belarus”. Đoạn video ghi lại cả việc xử lý đầu đạn vào ban đêm và ban ngày. Các binh sĩ tiếp nhận lô đạn dược đã “bí mật di chuyển đến khu vực được chỉ định để phóng thử”.

Một video khác đã nêu bật các thành phần chính trong "bộ ba hạt nhân" của Nga tham gia vào cuộc tập trận. Trong đó, các bệ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa, di động trên mặt đất được các đơn vị an ninh hộ tống, việc triển khai tàu ngầm hạt nhân Imperator Aleksandr III ở Thái Bình Dương và công tác chuẩn bị cho chuyến bay thử nghiệm của tiêm kích MiG-31K mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Moscow tuyên bố cuộc tập trận trong tuần này nhằm chuẩn bị cho Nga và Belarus hành động “trong điều kiện bị các quốc gia nước ngoài gây hấn”. Các nước thành viên NATO ở châu Âu đã tăng mạnh chi tiêu quân sự và nỗ lực tái vũ trang, viện dẫn “mối đe dọa tiềm tàng” từ Nga. Tuy nhiên, Moscow đã nhiều lần phủ nhận có ý định tấn công khối này.

Đầu tuần này, Ngoại trưởng Lithuania Kestutis Budrys đã kêu gọi NATO tổ chức một sự kiện phô diễn sức mạnh để thể hiện khả năng “phá hủy” cơ sở hạ tầng quân sự ở vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga. Điện Kremlin đã lên tiếng chỉ trích ý kiến này.