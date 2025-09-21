Các máy bay không người lái (UAV) tầm xa của Ukraine đã tấn công và gây thiệt hại cho một cơ sở lọc dầu quy mô lớn của Nga vào ngày 18/9. Vụ việc đánh dấu cuộc tấn công mới nhất của Ukraine nhằm vào lĩnh vực năng lượng, vốn được xem là một trong những trụ cột của nền kinh tế Nga.

Doanh thu khổng lồ từ ngành dầu mỏ Nga đang hỗ trợ chính cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine và biến nó trở thành mục tiêu tấn công của các lực lượng Kiev.

Khói đen xuất hiện tại nhà máy dầu của Nga ở vùng Bashkortostan. Video: Business Insider

Trong những tuần gần đây, Ukraine đã đẩy mạnh chiến dịch tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của đối phương, với hy vọng gia tăng sức ép với Nga.

Theo nguồn tin từ Cơ quan an ninh Ukraine (SBU), các UAV tầm xa của nước này đã tấn công cơ sở hạ tầng tại nhà máy dầu Gazprom Naftohim Salavat nằm ở vùng Bashkortostan, miền nam Nga và gần Kazakhstan. Khu vực này cách tiền tuyến Ukraine gần 1.300km. Đây là nơi tọa lạc của một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất cũng như các nhà máy hóa dầu của Nga.

Chia sẻ với tờ Business Insider, nguồn tin giấu tên nhấn mạnh, vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn và thiệt hại tại cơ sở của Nga. Nguồn tin cũng khẳng định, SBU đã chặn đứng “một cách có hệ thống” dòng chảy doanh thu từ ngành dầu mỏ vào ngân sách của quân đội Nga.

Cũng theo nguồn tin, mỗi cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Nga đều “làm giảm năng lực chiến đấu của đối phương ở Ukraine”. Các cuộc tấn công tầm xa vào sâu lãnh thổ Nga còn “minh chứng cho việc không có khu vực nào ở Nga được an toàn”, nguồn tin nói thêm.

Một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, những cột khói đen bốc lên cao từ cơ sở của Gazprom. Trong một thông báo trên kênh Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, các lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 106 UAV của Ukraine trong đêm, nhưng không đề cập liệu có UAV nào của Ukraine đánh trúng mục tiêu hay không.

Trong một diễn biến khác, Bộ Tư lệnh Các lực lượng đặc nhiệm Ukraine tuyên bố đã tập kích một nhà máy lọc dầu ở vùng Volgograd, tây nam Nga và cách tiền tuyến Ukraine gần 500km trong đêm 17/9. Địa điểm bị tấn công này nằm gần hơn so với nhà máy ở Bashkortostan.

Theo dữ liệu sơ bộ, vụ tấn công đã buộc nhà máy lọc dầu của Nga phải đóng cửa. Cơ sở này xử lý 15,7 triệu tấn dầu mỗi năm, chiếm gần 6% tổng năng lực tinh chế dầu của Nga.

Ông Kyle Glen, nhà điều tra của Trung tâm phục hồi thông tin ở Anh cho biết, Ukraine đã triển khai 17 vụ tấn công nhằm vào 11 nhà máy lọc dầu của Nga kể từ đầu tháng 7. Hậu quả là giá nhiên liệu “đã tăng phi mã tại một số vùng của Nga sau các vụ tấn công của Ukraine”.

“Tôi đã xem các bằng chứng về tình trạng khan hiếm nhiên liệu ở các vùng trên toàn nước Nga cũng như những khu vực mà các lực lượng Moscow đang nắm quyền kiểm soát ở Ukraine”, ông Glen nhấn mạnh. Ngay cả những khu vực ở vùng Viễn Đông của Nga, nơi không bị Ukraine nhắm mục tiêu, cũng ghi nhận tình trạng thiếu nhiên liệu.

Chiến dịch tấn công tầm xa bằng UAV của Ukraine trở thành điểm sáng trong chiến lược của Kiev khi bước vào cuộc xung đột tiêu hao. Lâu nay, UAV tầm xa và tên lửa của Ukraine cũng đã nhắm tới các vị trí quân sự quan trọng của Nga như căn cứ không quân, nhà máy sản xuất vũ khí và các kho chứa đạn dược.

Hồi đầu tháng 8, chia sẻ với hãng tin Ukrinform, Đại tá Markus Reisner, người đứng đầu Viện Đào tạo sĩ quan thuộc Học viện Quân sự Theresian của Áo từng nhận định, sự xuất hiện liên tục của các UAV mới là chìa khóa giúp Ukraine giảm bớt áp lực thiếu nhân sự và trở thành “cơn ác mộng” đối với quân đội Nga.

Cũng theo ông Reisner, cuộc xung đột ở Ukraine là “ví dụ điển hình về giao tranh bất đối xứng, nơi một bên có sức mạnh quân sự lớn hơn nhiều phải đối mặt với một lực lượng nhỏ hơn, linh hoạt hơn và đổi mới công nghệ hơn”.

Trong những tháng qua, Nga đã tăng cường tần suất tấn công vào Ukraine, chẳng hạn như nhắm tới cơ sở hạ tầng năng lượng của đối phương bằng cách sử dụng cả UAV tấn công và UAV mồi nhử. Các cuộc không kích quy mô lớn của Nga được cho nhằm làm kiệt quệ năng lực phòng không của Ukraine.